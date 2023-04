Das Update zum Ukraine-Krieg vom 30. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Putin hat in Russland ein System der Angst und Willkür errichtet. Wer die "falschen" Nachrichten liest, kann im Gefängnis landen, schreibt. Jeder Zweifel am Krieg gegen die Ukraine wird im Keim erstickt. "Bloß nicht aufmucken" ist ein wohlbekannter Satz aus der Sowjetunion, der in Russland nach wie vor gilt. Meine Kollegin Inna Hartwich hat eine Bestandsaufnahme des Schreckens unternommen.

Der Tag: Einen Tag nach einem tödlichen Raketenangriff auf die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj neben der russischen Führung auch Soldaten für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht. "Nicht nur die Befehlshaber, sondern ihr alle, ihr seid alle Terroristen und Mörder und ihr alle müsst bestraft werden", sagte der 45-Jährige am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Hintergrund ist der Raketenangriff auf die Stadt Uman, bei dem am Freitag 23 Menschen ums Leben gekommen waren. Darunter waren nach Angaben Selenskyjs auch sechs Minderjährige.

Die Lage: Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk hält eine Vermittlerrolle Chinas für denkbar. "Es ist nicht unrealistisch", sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland der Funke Mediengruppe. "Die Chinesen verfolgen natürlich ihre eigenen Interessen. Ich glaube aber schon, dass eine gerechte friedliche Lösung und das Ende der Kampfhandlungen den Interessen Pekings mehr entsprechen als dieses gewaltige nicht enden wollende Erdbeben für die gesamte Weltordnung", sagte Melnyk.

Bild des Tages:

Foto: Libkos, dpa/AP

Ein ukrainischer Soldat rückt seinen Helm in einem Unterstand in der Nähe von Bachmut zurecht, einer Stadt im Osten der Ukraine, in der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen sind.

