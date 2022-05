Ex-Kanzler Gerhard Schröder verliert Büro und Personal

Die Ampel-Regierung streicht Ex-Kanzler Gerhard Schröder die Privilegien. Dessen Nähe zu Putin und die Lobby-Jobs für russische Energieriesen sind nicht der Grund – zumindest offiziell.

Die Sonderrechte des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder sollen drastisch zusammengestrichen werden. Der 77-Jährige wird einem Plan der Ampel-Regierung zufolge bald sein Büro und seine Mitarbeiter verlieren. Am Donnerstag steht im Haushaltsausschuss des Bundestags die Entscheiung an. Schröder (77) ist ein langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin und seit Jahren als Lobbyist russischer Energiekonzerne in Deutschland aktiv. Die Kritik daran hat sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch einmal drastisch verschärft. Doch Schröder hält weiter stur an seinen umstrittenen Tätigkeiten fest.

Das aber ist nicht die offizielle Begründung für die Streichung der Privilegien. Die Bundesregierung wird vielmehr aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Ausstattung ehemaliger Kanzlerinnen oder Kanzler "nach den fortwirkenden Verpflichtungen aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen". Wer also noch in einem nicht allzu eng gefassten Sinn Aufgaben erledigt, die mit dem früheren Amt zu tun haben, soll Büro und Mitarbeiter behalten. Die vom Staat bezahlten Personalausgaben im Büro von Schröder beliefen sich im vergangenen Jahr auf 407.000 Euro. Mehrere Mitarbeiter hatten aber bereits vor Wochen aus Protest gegen Schröders Haltung gekündigt, die Stellen sollen den Ampel-Plänen zufolge nun nicht nachbesetzt werden. Das verbliebene Personal solle das Büro nun auflösen und anschließend anderweitige Aufgaben übernehmen.

Neue Regeln betreffen wohl zunächst nur Altkanzler Gerhard Schröder

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) mahnte kürzlich an, der generelle Umgang mit Altkanzlerinnen und Altkanzlern müsse neu geregelt werden. Die neuen Regeln betreffen offenbar zunächst aber nur Schröder. Angela Merkel (CDU), die dem Vernehmen nach ihre Memoiren schreibt, kann ihr Altkanzlerinnen-Büro weiter nutzen, was sie offenbar eher selten tut. In den Räumen residierte einst übrigens die DDR-Volksbildungsministerin Margot Honecker.

Die Union hatte sogar gefordert, Schröder wegen seiner intensiven Russland-Beziehungen auch das Ruhegehalt zu streichen. Denn der Ex-Kanzler schade dem internationalen Ansehen Deutschlands. Trotz des Ukraine-Kriegs habe sich Schröder noch immer nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert und gebe auch seine Posten in diversen russischen Energieunternehmen nicht auf.

Schröder muss weder um Personenschutz noch um Ruhegehalt fürchten

Doch so weit wollten die Koalitionäre nicht gehen. Eine Streichung wäre ihrer Auffassung nach ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Ebenso wie um seinen Personenschutz muss der SPD-Politiker also auch nicht um sein Ruhegehalt fürchten. Schröder erhielt zuletzt für seine sieben Amtsjahre als Kanzler monatlich 8300 Euro. Den geltenden Regeln zufolge stehen ihm rund 35 Prozent eines aktuellen Kanzlergehalts zu. Hinzu kommen weitere Bezüge aus seiner Zeit in der niedersächsischen Landesregierung sowie als langjähriger Bundestagsabgeordneter.

Wie viel Geld Schröder für seine Tätigkeiten für russische Unternehmen überwiesen bekommt, ist unklar. Medienberichten von 2017 zufolge zahlte der Kreml-nahe Ölriese Rosneft seinen Vorständen sechs Millionen Euro im Jahr. Schröder selbst kommentierte dies mit der Aussage, er erhalte als Chef des Verwaltungsrats weniger als ein Zehntel davon. Mindestens 250.000 Euro jährlich, womöglich deutlich mehr, soll sein Jahressalär bei der Firma betragen, die für das umstrittene Gasröhren-Projekt Nord Stream 2 verantwortlich ist. Das Vermögen Schröders, der auch für weitere Unternehmen tätig war und ist, wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt.