Konstantin, 24, kämpft als Hauptmann für die Ukraine im Donbass

Von Till Mayer - vor 14 Min.

Konstantin befehligt eine Artillerie-Einheit im Donbass. Die 80-jährige Lidiya wäre froh, wenn die Städte in der Ostukraine besser geschützt wären. Der Hauptmann hat genaue Vorstellungen, wie das gehen könnte.

In der Ferne zieht eine Rauchschwade auf, das tiefe Grummeln der Artillerie ist zu hören. Der Donner der Geschütze ist Alltag an der Front im Donbass. Konstantin sieht ungeduldig auf die Uhr. Die Zeit rennt. Der Hauptmann lehnt an einer Haubitze aus Sowjetzeiten und verschnauft kurz. Sie ist um mehr als zwei Jahrzehnte älter als der 24-jährige Ukrainer. „Die Haubitze ist viel in Gebrauch. Jetzt muss sie in die Wartung, Reparaturen sind fällig“, sagt Konstantin.

