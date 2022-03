Unterwegs in der Ukraine: Sehen Sie hier live das Gespräch mit Kriegsreporter Till Mayer

Kurz nach Beginn des Krieges ist Till Mayer als Reporter in die Ukraine gereist. Im Video-Gespräch berichtet er von seinen Erlebnissen.

Drei Wochen lang berichtete Till Mayer für unsere Redaktion aus der Ukraine. Drei Wochen lang sprach er mit verzweifelten, aber mutigen Menschen und erzählte den Leserinnen und Lesern in zahlreichen Artikeln ihre Geschichten.

Jetzt ist er wieder zurück in Deutschland und spricht über seine Erlebnisse. Das Live-Gespräch, das von Andrea Czygan, Redakteurin der Main-Post, geführt wird, können Sie am Mittwoch an dieser Stelle um 16 Uhr sehen. Die Main-Post erscheint wie die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatzeitungen im Augsburger Verlag Presse-Druck.

Kriegsreporter Till Mayer über seine Erlebnisse in der Ukraine

Das Gespräch übertragen wir via YouTube. Über den Chat können Zuschauerinnen und Zuschauer Fragen an Till Mayer stellen. Mayer arbeitet er seit vielen Jahren eng mit internationalen Hilfsorganisationen zusammen und berichtet aus Kriegsund Krisengebieten – so auch seit 2007 aus der Ukraine. Seit fünf Jahren ist der Krieg im Osten des Landes für den oberfränkischen Reporter und Fotografen ein Langzeitprojekt. Für seine Reportagen wurde Till Mayer mehrfach ausgezeichnet. (acz)