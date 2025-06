Donald Trump zu Iran: „Niemand weiß, was ich tun werde“

Donald Trump lässt sich nicht in die Karten blicken. Als ein Journalist ihn am Mittwoch vor dem Weißen Haus fragt, ob er einen US-Schlag gegen die iranischen Nuklearanlagen erwäge, antwortet Trump, ohne wirklich zu antworten. „Niemand weiß, was ich tun werde“, sagt er. „Ich könnte es tun. Ich könnte es nicht tun.“ Wenn er sich aber für einen amerikanischen Angriff entscheide, fügt er dann noch hinzu, dann werde er das auch nicht im Vorhinein verkünden. Die Frage aller Fragen bleibt damit offen: Unterstützen die Vereinigten Staaten Israel in seinem Kampf gegen das Mullah-Regime jetzt auch militärisch – oder macht Israel die Drecksarbeit, wie Bundeskanzler Friedrich Merz es plakativ genannt hat, bis auf Weiteres alleine?

Tags zuvor bereits hat Trump die „bedingungslose Kapitulation“ des Mullah-Regimes gefordert, einen gezielten Angriff auf den obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, dabei aber ausgeschlossen. Die USA wüssten genau, wo dieser sich verstecke. „Er ist ein leichtes Ziel. aber wir werden ihn nicht ausschalten, zumindest vorerst nicht.“ Israels Verteidigungsminister Israel Katz warnt Chamenei, er könne wie der gestürzte ehemalige irakische Diktator Saddam Hussein enden, der nach dem Sturz seines Regimes 2003 durch die USA und ihre Verbündeten vom irakischen Volk vor Gericht gestellt und gehängt wurde. Gleichzeitig aber spekulieren israelische Medien auch, ob Chamenei überhaupt noch die alles bestimmende Autorität im Lande ist. Danach hat sich der Gesundheitszustand des 86-jährigen in den letzten Wochen erheblich verschlechtert. Einige der höchsten iranischen Führer, unkt das Internetportal Fokus Jerusalem, hätten den Obersten Führer deshalb von wichtigen militärischen Entscheidungen ausgeschlossen.

Trump über Netanjahu: „Er ist ein guter Mann“

Wenig später straft Chamenei diese Spekulationen jedoch Lügen, als er die USA in einer kurzfristig anberaumten Fernsehansprache vor „schweren, irreparablen Konsequenzen“ für den Fall eines Kriegseintrittes warnt. „Wir werden einen Angriff auf unser Territorium nicht ignorieren.“ Auch ergeben werde sich der Iran nicht. „Das iranische Volk ist entschlossen und wird sowohl gegen einen aufgezwungenen Krieg als auch gegen einen aufgezwungenen Frieden Widerstand leisten.“ Am frühen Abend wird dann plötzlich wieder über eine neue Verhandlungsrunde spekuliert: zwei iranische Regierungsmaschinen sind im Oman gelandet. Wer in ihnen sitzt und warum? Unklar.

Trump hat Iran eindringlich davor gewarnt, Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abzufeuern und gemahnt: „Unsere Geduld geht langsam zu Ende.“ Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ermunterte er nach eigenen Worten dazu, an seiner harten Linie gegenüber dem Iran festzuhalten. Auf die Frage, was er Netanjahu mitgeteilt habe, entgegnet Trump am Mittwoch: «Ich sagte: Mach weiter.» Er spreche jeden Tag mit Netanjahu. „Er ist ein guter Mann“.

So ist die aktuelle Lage in Nahost

In den vergangenen Tagen hatte die US-Armee mehrere Stützpunkte in Europa mit Bombern und Tankflugzeugen verstärkt, unter anderem in Spanien und Großbritannien. Ob die USA ihre Botschaft in Jerusalem und das Konsulat in Tel Aviv ganz allgemein aus Sicherheitsgründen bis Freitag geschlossen haben oder bereits ihren Kriegseintritt vorbereiten, blieb am Mittwoch noch offen. Nach den Worten von Netanjahu hat der Iran seit Kriegsbeginn mehr als 400 Raketen und auf Israel gefeuert und Hunderte von Drohnen gestartet. Bei insgesamt 40 Einschlägen wurden danach 24 Menschen getötet und mehr als 800 verletzt. Knapp 4000 Israelis mussten aus ihren Häusern und Wohnungen evakuiert werden. Israels Armee wiederum hat seit Beginn ihrer Offensive nach eigenen Angaben mehr als 1.100 Ziele im Iran attackiert. Die Luftwaffe habe seit Freitag Hunderte Angriffe geflogen, sagt Armeesprecher Effie Defrin. «Wir agieren systematisch, um die nukleare Bedrohung zu neutralisieren.» Im Iran sollen nach offiziellen Angaben und lokalen Berichten, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen sein.