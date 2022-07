Landesbischof Bedford-Strohm zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live"

Zur nächsten Ausgabe von "Augsburger Allgemeine Live" kommt der evangelische Landesbischof. Stellen Sie Ihre Fragen im Live-Interview an Bischof Bedford-Strohm.

Wie hält es die evangelische Kirche mit dem Krieg in der Ukraine und den deutschen Waffenlieferungen? Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn die Mehrheit der Menschen keiner christlichen Kirche mehr angehört? Wie blickt ein Bischof auf die Bedrohung des Wohlstandes im Land?

Darüber und über vieles mehr wollen wir reden – und zwar in einer neuen Ausgabe unseres beliebten Formats „Augsburger Allgemeine Live“. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können wie immer mit dabei sein. Unser Gast ist der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ein Kirchenmann mit einer klaren politischen Haltung, der seit Jahren wichtige Akzente in öffentlichen Debatten setzt.

Geboren ist er im Allgäu, aufgewachsen in Franken, am Montag, 18. Juli, kommt er nach Augsburg: Dort wird sich Bedford-Strohm nicht nur den Fragen unserer Kollegen Margit Hufnagel (Politik) und Daniel Wirsching (Bayern) stellen, sondern auch Ihre Fragen beantworten.

Schicken Sie uns Ihre Fragen an Bedford-Strohm

Das Live-Interview beginnt um 18.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal (Jesuitengasse 12 in Augsburg). Einlass ist ab 18 Uhr. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse az-ticketservice.de. Die Schutzgebühr beträgt 3 Euro. Für alle, die den evangelischen Landesbischof nicht vor Ort in Augsburg erleben oder kein Ticket mehr ergattern können: Die Aufzeichnung des Interviews stellen wir Ihnen auch auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Ihre Fragen an Heinrich Bedford-Strohm können Sie uns auch schon vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken oder direkt aus dem Publikum stellen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen. (AZ)