Spitze des Kirchenverbands BDKJ ist „schockiert“ über Merz

Die Kritik an Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz und dessen schärferen Kurs in der Migrationspolitik aus Reihen der Kirchen reißt nicht ab. Lena Bloemacher, BDKJ-Bundesvorsitzende, sagte unserer Redaktion nun: „Wir waren schockiert, als Friedrich Merz seine Pläne vorgestellt hat.“ Aus Sicht des BDKJ, des größten Dachverbands katholischer Kinder- und Jugendverbände in Deutschland, seien Teile der Vorschläge rechtswidrig. Der Verband hatte zuvor bereits auf Instagram gepostet: „Wenn du deine Pläne nur mit Hilfe von Demokratie- und Menschenfeinden umsetzen kannst, sind deine Pläne vielleicht einfach demokratie- und menschenfeindlich.“

Die Union unter Merz hatte am Mittwoch mithilfe von Stimmen der AfD einen Antrag im Bundestag durchgebracht, der die Bundesregierung unter anderem dazu auffordert, weitgehende Zurückweisungen an deutschen Grenzen zu veranlassen. An diesem Freitag geht es nun um den Entwurf von CDU/CSU zum sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz.

„Der AfD die Möglichkeit zu geben, mit ihren Stimmen den eigenen Vorhaben zur Mehrheit zu verhelfen, verharmlost diese Partei“

„Neben den Inhalten, die wir ablehnen, schockiert uns aber noch mehr, dass Teile der Union bereit sind, ihre Ideen mit den Stimmen der AfD durchzusetzen. Auch wenn es keine Absprachen zwischen der CDU und der AfD gibt, stellt dies die Brandmauer doch massiv infrage“, sagte Bloemacher. Dass im Bundestag am Mittwoch schon einmal gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit gefunden worden sei, sei „ein fatales Zeichen“. Der BDKJ appelliere „an alle demokratischen Politiker*innen, besonders an die CDU/CSU, in Zukunft wieder zu der vorherigen Absprache zurückzukehren“ – nämlich „eben keine Abstimmungen herbeizuführen, bei denen die AfD ausschlaggebend ist“.

Bloemacher sagte: „Der AfD die Möglichkeit zu geben, mit ihren Stimmen den eigenen Vorhaben zur Mehrheit zu verhelfen, verharmlost diese Partei, die in mehreren Regionen Deutschlands erwiesen rechtsextrem ist und führt zu einer Normalisierung rechtsextremer Positionen in unserem Land.“ Dem müssten alle demokratischen Politikerinnen und Politiker entschieden entgegentreten.