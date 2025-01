Kirchen gehen auf Distanz zur Union

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben sich mit deutlichen Worten gegen den Gesetzentwurf der Unions-Fraktion über eine verschärfte Migrationspolitik positioniert – und sich damit in bemerkenswerter Weise gegen den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz gestellt. Über den Entwurf des sogenannten Zustrombegrenzungsgesetzes soll am Freitag im Bundestag entschieden werden. Er ist Teil einer aktuell aufgeheizten politischen Debatte infolge der Messerattacke von Aschaffenburg, bei der ein wohl psychisch kranker und ausreisepflichtiger Asylbewerber zwei Menschen tötete.

Innerhalb der Kirchen wird zugleich kontrovers auch über eine andere Frage diskutiert: Sind CDU/CSU, die das C für „christlich“ im Namen führen, für Christen überhaupt noch wählbar?

„Der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Kirchen nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen“

In einer gemeinsamen Stellungnahme zum Vorstoß des Unionskanzlerkandidaten Merz erklären das Katholische Büro in Berlin und die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik und der EU, also die politischen Vertretungen der Kirchen: Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen hätten „nach aktuellem Wissensstand“ weder den Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg noch die Messerattacke von Aschaffenburg verhindert. Der Entwurf des Zustrombegrenzungsgesetzes sieht unter anderem vor, die Befugnisse der Bundespolizei bei Abschiebungen auszuweiten und subsidiär Schutzberechtigten keinen Familiennachzug mehr zu gewähren.

Die Taten, heißt es in der Erklärung, seien „von offensichtlich psychisch kranken Personen begangen“ worden. Sie zeigten aus Sicht der beiden großen Kirchen „ein Defizit hinsichtlich des Informationsaustausches unterschiedlicher Behörden und einen eklatanten Mangel an adäquater Versorgung psychisch Kranker auf“. Der Kernsatz der Stellungnahme, die auf den 28. Januar datiert und an die Bundestagsabgeordneten gerichtet ist, lautet: „Der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Kirchen daher nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen.“

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wollte sich am Mittwoch auf Anfrage nicht weiter dazu äußern – damit bleibt unklar, ob tatsächlich alle deutschen Bischöfe hinter dem Wortlaut der Erklärung stehen. Der evangelische bayerische Landesbischof wollte sich am Mittwoch ebenfalls nicht äußern.

Jesuitenpater: „Das ist ein Dammbruch“

Der bekannte Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller begrüßte am Mittwoch auf Facebook die Positionierung der Kirchen: Es sei gut, dass sie klare Kante zeigten. „Die CDU/CSU ist im Moment für Christen:innen nicht wählbar. Sie verrät in der Person von Merz grundlegende christliche Werte“, schrieb er.

In einem Kommentar für katholisch.de, dem Nachrichtenportal der katholischen Kirche in Deutschland, wurde auch Jesuitenpater Stefan Kiechle, früher Leiter der Deutschen Provinz seines Ordens, deutlich: Friedrich Merz öffne „das Tor für die Zustimmung von rechts, etwa von AfD und BSW, hingegen schließt er es de facto für die Zustimmung der demokratischen Mitte, vor allem von Grünen und SPD“. Kiechle weiter: „Das ist nicht nur ein Dammbruch, es ist im praktischen Vollzug das Einreißen der vorher immer beschworenen Brandmauer gegen rechts.“ Merz' Vorschläge verscherbelten, so Kiechle, „Grundüberzeugungen der CDU, für die diese einmal stand“. Und: Es werde für Christen „immer schwerer, die Merz'sche CDU zu wählen“.

BDKJ: Sind Merz‘ Pläne „vielleicht einfach demokratie- und menschenfeindlich“?

Zuvor schon hatte der BDKJ, der größte Dachverband katholischer Kinder- und Jugendverbände in Deutschland, auf Instagram gepostet: „Wenn du deine Pläne nur mit Hilfe von Demokratie- und Menschenfeinden umsetzen kannst, sind deine Pläne vielleicht einfach demokratie- und menschenfeindlich.“ Eine unmissverständliche Anspielung auf Merz und die Union, die neben dem Zustrombegrenzungsgesetz bereits an diesem Mittwoch im Bundestag über zwei Entschließungsanträge mit weiteren Verschärfungen in der Migrationspolitik abstimmen lässt. Dass Merz hierzu auch Stimmen und Zustimmung der in Teilen rechtsextremen AfD in Kauf nehmen will, hat eine Debatte über die Abgrenzung zur AfD und über ein Bröckeln der „Brandmauer“ entfacht.

„Wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt“, erklärten auch die politischen Vertretungen der Kirchen. Und erinnerten an das politische Versprechen der Parteien – Merz selbst hatte es abgegeben –, nach Bruch der Ampel vor der vorgezogenen Bundestagswahl keine Entscheidungen herbeizuführen, bei denen die Stimmen der AfD ausschlaggebend sei.

In einem offenen Brief an den BDKJ übte die Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände (AGV), als beobachtender Mitgliedsverband des BDKJ, scharfe Kritik – am BDKJ: „Unsere gemeinsame Glaubensbasis darf nicht dazu instrumentalisiert werden, persönliche politische Vorlieben von Verbandsfunktionären zu propagieren“, so die AGV. „Der BDKJ hat mit diesem Instagram-Post faktisch eine Wahlempfehlung gegen eine Partei ausgesprochen, die unumstritten zur demokratischen Mitte gehört.“

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), das oberste katholische Laiengremium, hatte dagegen erst kürzlich seine politischen Erwartungen für das Bundestagswahljahr vorgestellt und dabei seine Haltung bekräftigt, „dass eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD nicht ins Kalkül gezogen werden darf“.