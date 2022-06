Querdenken 711: Polizei nimmt Initiator Michael Ballweg fest

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist Michael Ballweg einer der prominentesten "Querdenker" der Republik. Nun wurde der Aktivist in Stuttgart festgenommen.

Michael Ballweg, Gründer einer deutschlandweit bekannten „Querdenker“-Bewegung, wurde offenbar am Mittwoch verhaftet. Wie Focus Online auf Nachfrage beim Amtsgericht Stuttgart erfahren habe, sei der „beantragte Haftbefehl der Staatsanwaltschaft am späten Nachmittag erlassen und in Vollzug gesetzt worden.“ Der Haftrichter habe einen „dringenden Tatverdacht“ bei dem 47-Jährigen erkannt. Als Grund für die vorzeitige Inhaftierung wird erhöhte Fluchtgefahr genannt.

Wie das Nachrichtenportal ausführt, gebe es bei Ballweg folgende Verdachtsfälle: Betrug in Höhe von rund 640.000 Euro, Geldwäsche in Höhe von rund 430.000 Euro sowie die Anstiftung zur Geldwäsche.

Michael Ballweg und Querdenken 711: Das steckt dahinter

Größere Bekanntheit erlangte Michael Ballweg, weil er mit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 zunehmend Proteste gegen die staatliche Politik zur Virusbekämpfung organisiert hat. Zunächst spielten sich diese in seiner Heimatregion Stuttgart ab, dann folgten Demos in Berlin und weiteren deutschen Städten. Dazu gründete der umtriebige IT-Spezialist die Gruppe „Querdenken 711“ als ein bundesweites Netzwerk lokaler Initiativen.

Nun wird den Vorwürfen auf den Grund gegangen, die Organisation werbe von Unterstützern gezielt Gelder an, die klaren Verwendungsnachweise seien jedoch unklar. Im Netz kursieren auch Behauptungen, Ballweg würde Kontakte zur „Reichsbürger“-Szene unterhalten. In Interviews beteuert der Maßnahmen-Gegner, von der Bundesregierung würde eine größere Gefahr für die Demokratie ausgehen, als beispielsweise von Rechtsextremen.

Ein aktueller Bericht des Verfassungsschutzes zeigt derweil auf, dass sich angesichts der politischen Entwicklung in Deutschland immer mehr Menschen "radikalisieren":

Querdenken 711: Proteste gegen staatliche Corona-Politik

Bereits am Vormittag durchsuchten Ermittler offenbar Ballwegs Privat- und Geschäftsräume. Smartphone und PC seien für weitergehende Untersuchungen beschlagnahmt worden. Michael Ballweg selbst wurde vorläufig festgenommen und später dem Haftrichter vorgeführt. Nach Bekanntwerden der Razzia hätten Unterstützer der Bewegung "Querdenken 711" im Internet zu Protestkundgebungen vor dessen Haus in Stuttgart aufgerufen.

Die mutmaßlichen Taten stehen dem Bericht zufolge im Zusammenhang mit erhaltenen Spenden, die Ballweg in der Querdenker-Szene für seine Zwecke einsammelte. Darüber hinaus unterhält er u. a. eine Webseite mit einem Onlineshop, bei dem zahlreiche Fanartikel angeboten werden, etwa Jacken, T-Shirts oder Aufkleber.

Im Netz erlangte der gebürtige Wertheimer zudem Berühmtheit, weil seine energischen Aktivitäten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann auf den Plan riefen. Dieser verlieh Ballweg bereits im Jahr 2020 den Titel "Corona-Unternehmer des Jahres". Social-Media-Plattformen wie YouTube oder Facebook rügten ihn ebenfalls und sperrten zwischenzeitlich seine Konten.