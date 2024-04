Spionierte Mitarbeiter von AfD-Spitzenkandidat Krah für China?

Die Polizei hat in der Nacht einen Mitarbeiter des des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, festgenommen. Ihm wird geheimdienstliche Agententätigkeit vorgeworfen.

In Dresden wurde in der Nacht auf Dienstag ein 43-jahre alter Mann wegen Spionageverdachts festgenommen. Er soll für China spioniert haben. Nach Informationen der ARD handelt es sich um einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah.

Mitarbeiter von Krah soll für China spioniert haben

Der Generalbundesanwalt soll dem Beschuldigten Jian G. laut dem Bericht geheimdienstliche Agententätigkeit vorwerfen. Der 43-Jährige habe für China die chinesische Oppositionsbewegung ausspioniert. Zudem soll er als Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah im Europaparlament Informationen aus dem Parlamentsbetrieb an China weitergegeben haben. Schon vor zehn Jahren soll sich G. deutschen Behörden als Informant angeboten haben. Damals habe man ihn aber für unzuverlässig und einen möglichen Doppelagenten Chinas gehalten.

Spionage-Verdacht: Zwei Deutsche in U-Haft

Die Festnahme von G. ist bereits die zweite Aktion gegen chinesische Einflussnahme in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Am Montag wurden drei Deutsche festgenommen. Auch ihnen wirft die Bundesanwaltschaft Agententätigkeit und Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz vor. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Bad Homburg und ein Ehepaar aus Düsseldorf.

Lesen Sie dazu auch

Sie sollen "seit einem nicht genau bestimmbaren Zeitpunkt vor Juni 2022" Informationen über Militärtechnik an den chinesischen Geheimdienst weitergegeben haben. Am Montag wurden die beschuldigten Männer dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Frau soll dem Ermittlungsrichter erst am Dienstag vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.