Merz in Moldau: „Wir stehen vor allem an der Seite eines freien, europäischen Moldaus“

„Mir ist es persönlich eine Ehre und eine Freude zugleich“, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), „dass wir diesen Tag in diesem Land hier verbringen dürfen“. Merz ist zu Gast in Chisinau, der Hauptstadt der Republik Moldau. Zusammen mit der Präsidentin des Landes, Maia Sandu, und seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen spricht er vor Journalisten im Präsidentenpalast. „Wir stehen hier heute gemeinsam als Europäer“, sagt er. Und fügt hinzu: „Wir stehen vor allem an der Seite eines freien, europäischen Moldaus.“

Es ist ein feierlicher, und gleichzeitig ein ungewöhnlicher Besuch. Moldau hat weniger Einwohner als Berlin. Etwa 2,4 Millionen Menschen leben in der ehemaligen Sowjetrepublik, die an Rumänien und die Ukraine grenzt. Es kommt nicht häufig vor, dass gleich drei Regierungschefs zu Besuch sind - die zudem noch etwa 40 Prozent der Bevölkerung der EU repräsentieren und deren Länder fast die Hälfte des europäischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften. „Ihre Anwesenheit hier - Frankreich, Deutschland und Polen - zeigt nicht nur Ihre Unterstützung für Moldau“, sagt Maia Sandu. „Sondern auch, dass das europäische Projekt fortgesetzt wird und wir ein Teil davon sind.“ Sandu versucht ihr Land in die EU zu führen, Frankreich, Deutschland und Polen unterstützen sie dabei.

Friedrich Merz in Moldau: „Die Freiheit Moldaus ist nicht selbstverständlich“

Chisinau ist bunt geschmückt an diesem Mittwoch, dem 27. August. Die Menschen stehen in T-Shirts in den Straßen, filmen die vorbeirasenden Wagenkolonnen der Regierungschefs. In der Innenstadt sind Jahrmarktstände aufgebaut, bunte Luftballons flattern - es ist der Unabhängigkeitstag des Landes. Im Jahr 1991 sagte sich Moldau los von der Sowjetrepublik, wurde ein eigener Staat. Das ist ein Grund für den Besuch der drei Regierungschefs. Der offizielle, könnte man sagen.

Doch in einem normalen Jahr würde der deutsche Bundeskanzler wohl nicht mit zwei Amtskollegen zum Unabhängigkeitstag nach Chisinau reisen. Es ist kein normales Jahr in Moldau, es ist 2025 - und eben jene Unabhängigkeit, die Moldau an diesem Tag feiert, ist massiv bedroht. In einem Monat stehen Parlamentswahlen an. Sandu steht zwar selbst nicht zur Wahl. Die Abstimmung ist aber ein Referendum über den pro-europäischen Kurs der Präsidentin. Moldau ist Beitrittskandidat für die EU, 2024 haben beide Seiten Verhandlungen aufgenommen. Russland versucht massiv, die anstehenden Wahlen zu beeinflussen - mit Desinformationskampagnen, mit Cyberattacken, mit der Finanzierung von pro-russischen Kandidaten.

Die Reise von Merz „setzt ein Zeichen der Unterstützung für den pro-europäischen Kurs von Staatspräsidentin Sandu und der von Ministerpräsident Recean geführten Regierung“, hieß es schon vor der Reise aus Regierungskreisen. Merz bekräftigt das bei seinem Besuch. Die Freiheit Moldaus „ist nicht selbstverständlich“, sagt er in Chisinau. „Das führt uns jeden Tag der grausame Krieg in der Ukraine vor.“ Dass es jederzeit anders kommen könne, das spürten die Menschen in Moldau. Die anstehenden Wahlen könnten „entscheidend sein“, sagt Merz.

Moldau ist von Russland direkt bedroht

Aber Moldau ist nicht nur angesichts der Wahlen von Russland bedroht. Von Chisinau sind es etwa 150 Kilometer bis nach Odessa. In kaum einem anderen Land außerhalb der Ukraine ist man dem Krieg so nah. Und keines ist wohl so sehr durch Russland bedroht. Die 2,4 Millionen Einwohner des Landes hätten einer russischen Invasion wohl wenig entgegenzusetzen. Deutschland unterstützt das Land deshalb schon heute militärisch. In den kommenden Jahren könnte das zunehmen.

Aber es steht noch ein weiteres Jubiläum an. Ein Tag nachdem Moldau 1991 seine Unabhängigkeit verkündete, trafen sich Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski, die damaligen Außenminister von Frankreich, Deutschland und Polen. Sie gründeten das Weimarer Dreieck. Ein Gesprächskanal sollte das sein, um die europäische Integration voranzutreiben.

Das Bündnis hat einige schwierige Zeiten durchgemacht, vor allem unter der rechtspopulistischen und deutschlandkritischen PIS-Partei in Polen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde häufig vorgeworfen, die Achse zu vernachlässigen. Das kann man von Merz nicht sagen. Die Reise nach Moldau ist der erste gemeinsame Auslandsbesuch im Weimarer Format. In anderen Fällen waren entweder andere Länder dabei, oder die drei Staatschefs trafen sich in den eigenen Ländern. Das kann man durchaus als Zeichen einer verstärkten Zusammenarbeit verstehen nach außen.

Schon von seinem ersten Tag als Kanzler macht Friedrich Merz klar, dass er die Achse stärken will. Es war seine erste Amtshandlung als „Außenkanzler“ nach Paris zu reisen. Nur, um wenige Stunden später in Warschau Donald Tusk zu besuchen. „Mir liegen diese beiden Länder sehr am Herzen“, sagt er damals. Mit dem Dreierbesuch in Moldau bekräftigte er das.