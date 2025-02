Nach Einmischung in den Wahlkampf: Scholz widerspricht Vance vehement

Bundeskanzler Olaf Scholz fackelt auf der Bühne des Bayerischen Hofes nicht lange. Der SPD-Kanzlerkandidat eröffnet den zweiten Tag der 61. Münchener Sicherheitskonferenz. Und er widerspricht dem amerikanischen Vizepräsidenten J. D. Vance gleich sehr direkt.

Der hatte während seines Auftritts am Freitag – ohne die Partei beim Namen zu nennen - der AfD das Wort geredet, in großen Teilen eine innenpolitische Rede gehalten und unter anderem gesagt: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern.“ Vance traf wenig später AfD-Chefin Alice Weidel – nicht Scholz. Im Laufe des Tages lobte Vance Chef, US-Präsident Donald Trump, dann die Rede seines Vizes. Das war die Ausgangslage, als der Kanzler an das Mikron trat.

Scholz, der sich in den letzten Tagen des Wahlkampfes zunehmend kämpferisch gibt, ging zunächst auf Vance Besuch im KZ Dachau kurz vor Sicherheitskonferenz ein. Die Lehre aus der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands, sagte Scholz, sei: „Nie wieder“. Dann machte er seinen Punkt: Das Bekenntnis zum „Nie wieder“ sei nicht mit der Unterstützung der AfD in Einklang zu bringen, die das monströse Verbrechen der nationalsozialistischen Vergangenheit als „Vogelschiss“ der deutschen Geschichte verharmlose. Scholz: „Deshalb werden wir es nicht akzeptieren, wenn zugunsten dieser Partei in unsere Demokratie, und unsere Wahlen und unsere demkratische Meinungsbildung eingegriffen wird.“ Das gehöre sich nicht, erst recht nicht unter Freunden, „und das weisen wir entschieden zurück.“ Starker Applaus im Bayerischen Hof. Auf eine spätere Nachfrage, ob er irgendetwas Gutes an Vance Rede gefunden habe, sagte Scholz dann alles Mögliche. Nur, wie ein „Ja“ klang es nicht.

Olaf Scholz auf der Sicherheitskonferenz: Niemals Unterstützung für einen Diktatfrieden

Der Kanzler, der möglicherweise seine letzten Tage im Amt hat, machte sich dann weiter für die Unterstützung der Ukraine stark. Vor dem Hintergrund der von Trump angekündigten Friedensgespräche mit Russlands Herrscher Wladimir Putin, bei denen nicht klar ist, ob und wenn ja wie die Ukrainer oder die EU eingebunden sind, sagte er: „Ein Diktatfrieden wird niemals unsere Unterstützung finden.“ Auch auf eine Lösung, die amerikanische und europäische Sicherheitsinteressen entkoppele, werde man sich nicht einlassen. Davon profitiere nur einer: Putin. Der könne nicht damit rechnen, dass die Unterstützung für die Ukraine nachlasse. Und er habe seine Ziele nicht erreicht, Schweden und Finnland seien in die Nato eingetreten, Wolodymyr Selenskyj sei immer noch Präsident der Ukraine.

Wie aber will Deutschland, wie will die EU militärisch stark werden? Wie schon am Vortag Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) machte sich auch Scholz für eine Reform der Schuldenbremse stark. Es würde künftig dreistellige Milliarden-Beträge für Verteidigung gebraucht, das gehe nicht mit kleineren Einsparungen. Und er griff den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, die Schuldenregeln zu lockern, damit die EU-Staaten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen können.

Selenskyj fragt auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Sind Ihre Streitkräfte bereit?“

An dieser Stelle sehr aufmerksam zuhörte, war Selenskyj selbst. Er kam nach Scholz auf die Bühne und desen Bekenntnis, dies sei „die Stunde Europas“ im Ohr. Eine solche würde er sich wünschen.

Allerdings: Nicht mal ein gemeinsamer Auftritt von Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird auf der Sicherheitskonferenz zustande kommen. Deren Chef Christoph Heusgen hatte kurz vor Start dem Deutschlandfunk geschildert, wie er daran gescheitert war, die beiden gemeinsam auf eine Bühne zu bekommen. Der frühere außenpolitische Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte beklagt, wie schlecht es um die deutsch-französische Beziehung - früher immer der Motor für europäischen Fortschritt - bestellt sei.

Selenskyj legte auf der Bühne sofort den Finger in die Wunde. Er fragte die EU: „Sind Ihre Streitkräfte bereit?“ Er forderte europäische Streitkräfte, eine geeinte Stimme Europas, nicht ganz viele verschiedene Stimmen. US-Präsident Trump akzeptiere keine Schwäche. Mit wem der rede? „Wenn es nicht Brüssel ist, dann ist es Moskau.“

Inwieweit Scholz an der von Selensky geforderten Einheit Europas weiterarbeiten kann, entscheidet sich bei der Bundestagswahl kommende Woche. War sein Auftritt im Bayerischen Hof einer der letzten von Scholz auf der ganz großen internationalen Bühne? In Umfragen liegt die SPD seit Wochen sehr stabil deutlich hinter der mit Abstand führenden CDU. Deren Kanzlerkandidat und Scholz Herausforderer Friedrich Merz hat Samstagmittag seine Zeit, um sich auf einem Panel zu positionieren. Im Gegensatz zu Scholz hat er Vance am Rande der Konferenz getroffen.