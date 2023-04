Finnland wird im Schnelldurchlauf Nato-Mitglied

Jetzt wehen 31 Flaggen vor dem Hauptquartier der Verteidigungsallianz in Brüssel. Mit einer Zeremonie wurden die Skandinavier offiziell Mitglied des Verteidigungsbündnisses.

Es herrschte beinahe so etwas wie Volksfeststimmung an diesem sonst so nüchternen Ort in Brüssel. Eine Militärkapelle spielte und sogar die Sonne schien, was ebenfalls eher ungewöhnlich in Belgien ist. Exakt um 15.50 Uhr wurde dann vor dem Nato-Hauptquartiert zum ersten Mal die Fahne Finnlands gehisst, dazu erklang die Nationalhymne des nordeuropäischen Landes, gefolgt von der Hymne der Allianz. Zwischen Estland und Frankreich reiht sich fortan die weiße Flagge mit dem blauen Kreuz ein. 31 Flaggen – „ein Symbol der Einheit und Solidarität“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg und richtete sich unter dem Applaus der Nato-Außenminister an die Finnen: „Willkommen in der Allianz.“ Der Staat ist seit Dienstag offiziell das 31. Mitglied des Verteidigungsbündnisses. „Eine neue Ära beginnt“, begrüßte deren Präsident Sauli Niinistö den Beitritt.

Kurz zuvor hatte sein Außenminister Pekka Haavisto das Formelle erledigt: Er überreichte die Beitrittsurkunde seines Landes an seinen Amtskollegen aus den USA, Antony Blinken, der sie am Gründungsort der Allianz in Washington verwahren wird. Damit war der Aufnahmeprozess abgeschlossen. Stoltenberg sprach nicht nur einmal von einem „historischen Tag“. Auch in den Statements der Nato-Außenminister, die zu dem zweitägigen Treffen nach Brüssel gereist waren, fehlte fast nie jenes Wörtchen.

Der Begriff "historisch" ist in diesem Fall gerechtfertigt

Die Beschreibung „historisch“ mag dieser Tage zwar inflationär verwendet werden, hier aber traf es die Lage. Die Nato-Norderweiterung sei als Zeichen für ein Scheitern der Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin zu betrachten, so Stoltenberg. Ein erklärtes Ziel der Invasion in die Ukraine sei es gewesen, weniger Nato an der russischen Grenze zu haben und neue Mitgliedschaften zu verhindern. Nun bekomme Putin genau das Gegenteil – mehr Nato-Truppen im östlichen Teil des Bündnisses und mehr Nato-Mitglieder.

Im Rahmen der Beistandspflicht gilt künftig: Sollte Finnland etwa vom Nachbarn angegriffen werden, würde dies als Angriff auf alle Nato-Staaten angesehen werden - und jeder Alliierte wäre aufgefordert, Beistand zu leisten. Als „einen guten Tag für Finnlands Sicherheit, für die nordische Sicherheit und für die Nato als Ganzes“ bezeichnete Stoltenberg den 4. April, an dem die Allianz zudem ihren 74. Geburtstag feierte. 1949 gründeten zwölf Staaten den Nordatlantik-Pakt. Dass sich eines Tages auch Finnland anschließen würde, damit hätte kaum jemand gerechnet – bis Russland am 24. Februar vergangenen Jahres die gesamte Ukraine überfiel. Der Schritt des nördlichsten EU-Mitgliedstaats in das Verteidigungsbündnis ist bedeutend für die 5,5 Millionen Einwohner, die jahrzehntelang stolz auf ihre militärische Neutralität waren, aber auch eine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland teilen. So dauert etwa die Fahrt vom finnischen Lappeenranta in Wladimir Putins Heimatstadt St. Petersburg mit dem Auto nicht einmal drei Stunden. Allein aufgrund der geografischen Nähe bringt der Staat eine Armee mit, die als sehr viel leistungsfähiger gilt als das Militär mancher Nato-Mitglieder.

Noch blockiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Mitgliedschaft Schwedens in der Nato. Foto: Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa

Der Festakt in Brüssel war reine Formsache, nachdem das türkische Parlament vergangene Woche der Erweiterung zugestimmt hatte. Es herrschte Erleichterung im Kreis der Partner – und ein wenig Bedauern, dass Schweden weiter warten muss. Eigentlich war geplant, dass die beiden Staaten gemeinsam der Allianz beitreten. Doch weiterhin fehlt die Ratifizierung der Türkei und von Ungarn – zum Unverständnis vieler Diplomaten in Brüssel. So habe Schweden gegenüber der Türkei alle Zusagen erfüllt, hieß es hinter den Kulissen. Präsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert den Umgang Stockholms mit Mitgliedern der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in dem nordeuropäischen Land im Exil leben – und beschuldigt Schweden, dass es „Terroristen“ beherberge.

Jetzt richten sich die Blicke auf eine Mitgliedschaft Schwedens

Dennoch zeigten sich Insider diese Woche „zuversichtlich“, dass es bis zum Nato-Gipfel im Juli im litauischen Vilnius klappen werde – nach den Wahlen in der Türkei, die im Mai stattfinden. Warum derweil Budapest dem Beispiel der erpresserischen Haltung von Erdogan folgt und damit den Beitritt verzögert, versteht in Nato-Kreisen niemand. Trotzdem, so bekräftigte Stoltenberg, werde auch Schweden durch die Aufnahme Finnlands sicherer. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass Schweden allein gelassen wird“. Das Land werde schon seit der Grundsatzentscheidung zur Bündniserweiterung im Juli 2022 in deren militärischen Strukturen und den Planungsprozess integriert – „und wir integrieren Schweden weiter“, sagte der Norweger. Es sei unvorstellbar, dass das Land bedroht oder angegriffen werde, „ohne dass die Nato darauf reagiert“.