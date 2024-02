Markus Söder über die Grünen, die Kanzlerfrage und drei Wünsche

Im Podcast äußert sich Bayerns Ministerpräsident zu den Anfeindungen gegen die Grünen und die Kanzlerfrage und verrät seine drei größten Wünsche.

In der neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live war Ministerpräsident Markus Söder zu Gast in Augsburg. Im Kleinen Goldenen Saal stellte sich Söder nicht nur den Fragen der beiden Chefredakteure Andrea Kümpfbeck und Peter Müller, sondern auch den Fragen unserer Leserinnen und Leser und der Gäste im Saal. Jetzt können Sie das Gespräch in voller Länge nachhören. Was, wenn Markus Söder drei Wünsche frei hätte?

