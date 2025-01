Wer treibt Friedrich Merz?

Als Angela Merkel Kanzlerin war, tauchten vor der CDU-Parteizentrale in Berlin plötzlich Warnschilder auf. Es wurde polizeilich untersagt, Fahrräder vor dem Konrad-Adenauer-Haus abzustellen. Was sich zunächst wie eine Petitesse anhört, hatte einen handfesten Hintergrund: Merkel wurde als Regierungschefin scharf bewacht, das Sicherheitskonzept bezog auch die Räume um sie herum ein. Die Schilder hängen immer noch, vielleicht hatte da jemand eine Vorahnung, dass bald wieder ein Kanzler ein Arbeitszimmer in der Parteizentrale nutzen könnte. In der Tat bekommt Friedrich Merz jetzt schon sichtlich mehr Personenschutz als früher. Nicht wenige in der Union würden sich aber wünschen, dass ihr Spitzenkandidat durch eigene Präsenz auffällt. Denn noch ist Merz nicht im Amt.

Es sind Umfragewerte wie die des letzten ZDF-Politbarometers, die bei CDU und CSU für Unruhe sorgen. Dort hat sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Parteichef Merz und dem Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck herausgebildet. Der amtierende Wirtschaftsminister holte zwei Punkte auf, der CDU-Chef verlor zwei – und plötzlich liegen beide mit 27 Prozent gleichauf. Die Union führt in den Umfragen deutlich. Aber der „Laschet-Effekt“ ist nicht vergessen: Bei der letzten Bundestagswahl rauschten die Sympathiewerte für den Unions-Spitzenkandidaten Armin Laschet (CDU) durch einige Patzer in den Keller. Am Ende kostete wohl das die Union den Wahlsieg. „Wir müssen aufpassen, dass unsere Mitglieder sich nicht zu sicher sind“, mahnt ein CDU-Stratege. Die Mobilisierung läuft auf Hochtouren, es kann immer noch etwas passieren. Markus Söder zum Beispiel.

Die CDU hat schon wieder ungute Gefühle mit Markus Söder – und der mit den Grünen

„Der Markus will nicht, dass es der Union gut geht. Er will, dass es ihm gut geht“, sagt einer aus dem CDU-Präsidium. Die Kritik am bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden zielt auf dessen ständige Störfeuer. Vor allem das Gemecker über die Grünen geht den Christdemokraten auf die Nerven. Parteiintern haben sie im Konrad-Adenauer-Haus die Parole ausgegeben, dass über die Grünen nur wenig geredet wird. Am besten gar nicht. Der Bayer jedoch durchkreuzt das Vorhaben ein ums andere Mal.

„Es mag ja sein, dass Söders Vorgehen ihm und der CSU in Bayern nützt. Aber uns hilft das in der Fläche gar nicht“, sagt ein CDU-Präsidialer. Denn weil Söder süffisant stichelt, wird Merz ständig mit der Grünen-Frage konfrontiert, muss erklären, ob er mit ihnen koalieren würde oder nicht. In Hamburg zum Abschluss der CDU-Klausurtagung etwa kommt die Frage, wie hilfreich Söders ständige Absagen an die Grünen seien. Merz hält sich zurück, sagt lediglich: „Wir führen keinen Wahlkampf gegen irgendjemanden. Wir führen einen Wahlkampf für uns.“

In der CDU sind viele sicher, dass Söder auf der CSU-Landesgruppenklausur in Kloster Seeon bewusst die Erzählung anschob, Merz sei zu wenig präsent. Womöglich denkt der Bayer das wirklich. Möglich aber auch, dass er noch angesäuert ist, weil er dem Sauerländer in der K-Frage den Vortritt lassen musste.

Zu wenig Präsenz? Nach Trägheit sieht der Terminkalender von Merz nicht aus

„Ja, es hätte vielleicht etwas mehr sein können“, räumte ein CDU-Mitglied mit Blick auf Merz-Präsenz ein, ergänzte aber auch: „Es ist richtig, dass wir die Menschen über die Feiertage mit der Politik in Ruhe gelassen haben.“ 80 Wahlkampftermine hat der Spitzenkandidat auf seinem Zettel, die Interview-Liste ist lang – nach Trägheit sieht der Terminkalender von Merz nicht aus. Es wird in den nächsten sechs Wochen allerdings darum gehen, Tempo aufzunehmen. Scholz und Habeck scheinen mit ihren Wahlkampf-Aktivitäten schon weiter zu sein.

Zwar gehen einige in der CDU davon aus, dass sich unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit 39 Prozent eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag bilden ließe. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge wäre das möglich, heißt es. Aber selbst wenn dieses wenig realistische Szenario eintritt – bei dem FDP, BSW und Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern müssten und gleichzeitig keine Direktmandate gewinnen dürften – bräuchte es wohl einen Koalitionspartner für die Union. Bei 30 Prozent steht sie in den Umfragen und dass sie noch um ein Drittel zulegen kann, geben selbst die optimistischsten Prognosen nicht her. Den Grünen hingegen, derzeit bei 15 Prozent, wird noch Wachstumspotenzial bis 18 oder 19 Prozent eingeräumt.

Der Blick nach Österreich besorgt die Union. Diese Wahl sei „der letzte Schuss“

Aus CDU-Sicht ist es deshalb fatal, die Grünen ständig an die Wand zu nageln, wie Söder es tut. Erstens sind sie ein potenzieller Koalitionspartner. Vor allem aber könnten Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck und seine Partei, sollten sie noch zulegen, den Anspruch auf eine von ihnen geführte Regierung formulieren. SPD und FDP müsste dafür noch zulegen. Aber unter dem von der AfD ausgehenden Druck ist in der Politik gerade vieles möglich und nichts auszuschließen. In Hamburg und bei anderen Gelegenheiten wird zurzeit mit gutem Grund oft auf Österreich und die Schwierigkeiten einer Regierungsbildung verwiesen.

Es wird in der Union viel vom „letzten Schuss“ geredet, den man jetzt noch habe. Soll heißen: Wenn es nicht gelinge, in den nächsten vier Jahren das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, werde das die Position extremer Parteien weiter stärken. „Wir brauchen einen wirklich grundlegenden Wechsel in der Politik“, sagt Merz. Er hat es in den nächsten Wochen selbst in der Hand.