Michael Hartl: Ein Leben für die Musik

Das Volksmusikduo Marianne und Michael nimmt gerade Abschied von der Bühne. An diesem Montag wird Michael 75 Jahre alt.

Es gibt Menschen, die ruft man mit dem Vornamen, obwohl man sie gar nicht kennt: den Boris beispielsweise oder die Meghan, die Kate oder den Harry. Wobei, bei Letzterem wird höflichkeitshalber ein Prinz davorgesetzt. Beim Franz sogar ein Kaiser.

Nun, ein Kaiser ist Michael Hartl nicht, ein Prinz vielleicht - zumindest für eine, die Marianne nämlich. Marianne und Michael sind ein deutsches Moderatoren- und Gesangsduo, das den Freunden der volkstümlichen Musik seit Jahrzehnten Gänsehautmomente beschert. Das Besondere an ihnen: Die beiden wirken auch nach Jahrzehnten der Ehe noch so verschworen wie Heidi und Peter aus dem Kinderbuch von Johanna Spyri.

Hartl machte zunächst eine Schlosserlehre

Dass sie einmal so bekannt werden sollten, war ihnen nicht in die Wiege gelegt. Aber Michael Hartl, der noch mit dem wenig karriereträchtigen Vornamen Adolf in der Steiermark geboren wurde, hatte nicht nur musikalisches Talent, sondern auch Ehrgeiz. Nach seiner Schlosserlehre wechselte er die Branche und lernte Gitarre spielen. Marianne versuchte sich zunächst als Steuergehilfin und studierte dann Gesang und Akkordeon.

1973 lernte sich das spätere Traumpaar im Münchner Hotel "Platzl" kennen, einer Bühne, auf der schon Volkssänger wie Michl Lang, Ludwig Schmid-Wildy oder der Weiß Ferdl berühmt wurden.

Im ZDF moderierten Marianne und Michael eine eigene Sendung

So kam es auch bei Marianne und Michael. Sie wurden schnell bekannt. Mit Liedern wie "Rund samma, gsund samma" oder "Aus Böhmen kommt die Musik" begeisterten sie das Publikum. Auch ihre positive, lebensbejahende Ausstrahlung kam gut an. Gemeinsam absolvierten sie im Laufe der Jahrzehnte ungezählte Fernsehauftritte und moderierten ab Ende der 1980er-Jahre sogar eigene Shows wie „Lustige Musikanten“ im ZDF. Auch privat sind die beiden ein Erfolgsduo: zwei Söhne, vier Enkel und eine kirchliche Traumhochzeit vier Jahrzehnte nach der standesamtlichen Eheschließung.

Doch auch eine heile Welt kann Risse bekommen. Vor zwei Jahren gab Marianne Hartl bekannt, dass ihr Mann einen Schlaganfall erlitten habe. Er wurde im Krankenhaus operiert und in ein künstliches Koma versetzt.

Inzwischen haben die beiden ihren Rücktritt bekannt gegeben und befinden sich auf Abschieds-Tour. Michael Hartl, der an diesem Montag 75 wird, geht es wieder gut. "Er hatte noch Probleme mit der rechten Seite, aber das wird jeden Tag besser", erzählte Marianne kürzlich im Interview. Geblieben ist die Angst, dass es wieder passieren könne. Aber auch die wird hoffentlich verfliegen.