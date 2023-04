Die Blockade von Belfast: Wie angespannt ist die Lage in Irland?

Plus 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen ist der Frieden in Nordirland keineswegs gesichert. Es geht um den Brexit, und im Hintergrund schwelt ein alter Konflikt.

Die letzten Meter ziehen sich. Fast 20 Minuten ist man zu Fuß unterwegs, um das imposante Regierungsgebäude zu erreichen. Es liegt auf einem Hügel im Osten der nordirischen Hauptstadt Belfast, im Stadtteil Stormont. Auf vier Stockwerken befinden sich Parlamentssäle, Besprechungsräume sowie Büros für Abgeordnete und Beamte. Micky McCoy, der Interessierte seit elf Jahren durch das Regionalparlament führt, erlaubt an diesem Tag Besucherinnen und Besuchern, auch auf jenen Stühlen Platz zu nehmen, die eigentlich den nordirischen Politikerinnen und Politikern vorbehalten sind. Denn "Stormont" ist nahezu leer. Wo Gesetze für Menschen im nördlichen Landesteil des Vereinigten Königreiches diskutiert und abgesegnet werden sollen, herrscht Stille. Es ist ein Ausnahmezustand, der zum Dauerzustand zu werden droht.

Viele Menschen in Belfast reagieren inzwischen mit Desinteresse darauf. Andere mit Verärgerung. "Wir benötigen dringend eine Regierung. Es ist eine Schande, dass eine Partei alles aufhalten kann. Und sie werden immer noch bezahlt", sagt etwa die 66-jährige Rosemary. Die pensionierte Bibliothekarin stammt aus einer katholischen Familie, versteht sich aber als Buddhistin. Nicht nur eine Schande, existenziell ist die Lage für jene, die ein kleines Unternehmen führen. Wie ein Mann namens Ugur. Der 54-Jährige besitzt ein Café im Süden der Stadt. An den Wänden hängen gerahmte Sinnsprüche. Sein Lokal soll eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen, er leidet. Weil es keine Regierung gibt, habe er dringend nötige finanzielle Hilfen nicht erhalten. "Die Zeiten sind hart", sagt Ugur.