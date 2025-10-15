EU gegen Veggie-Wurst – und alle fragen sich: Gibt's keine wichtigeren Themen?

Das EU-Parlament hat entschieden: Künftig sollen Begriffe wie Wurst und Steak nur noch für Lebensmittel erlaubt sein, in denen auch wirklich tierische Produkte drinnen sind. Nach dieser Entscheidung ging es im Netz wortwörtlich um die Wurst. Die Menschen konnten nicht ganz fassen, dass sich die EU ernsthaft mit so einem Thema beschäftigt, ausgerechnet in Zeiten wie diesen. Der Tenor: Haben wir eigentlich nicht wichtigere Probleme?
Was wirklich hinter dieser Abstimmung steckt, und ob Schinkenspicker und Co. noch eine Chance haben, darüber spricht Lena Bammert in dieser Folge von “Schon gehört? Alles, was uns bewegt” mit der Brüssel-Korrespondentin der Augsburger Allgemeinen Katrin Pribyl. Außerdem erzählt Redakteurin Katharina Rack, wie vegane Betriebe in Augsburg auf diese Entscheidung reagiert haben.
Man kann der EVP nur danken, dass sie den linksgrünen Vegetarien nicht nachgibt, sondern die bürgerliche Freiheit im linksgrünen Kulturkampf gegen die EU-Bürger hochhält.
Wieso bemühen sich eigentlich die Veganer nicht selber um Namen für ihre Produkte, die sich deutlich von den Fleischprodukten unterscheiden. Sie wollen sich doch klar vom Fleischkonsum distanzieren. Ein EU-Thema ist das bestimmt nicht und offenbart nur einmal mehr, wie überflüssig doch einzelne EU-Gremien sind.
Schlappe für die linksgrünen Veganer, die uns noch mehr unseren Lebensstil zwingend vorschreiben möchten und die Freiheit des Bürgers hassen.
Das ist der politische Einfluss, durchaus auch finanzieller Natur, dere denen es nützt. So wie auch bei der Gurkenkrümmung bei der einfach nur mehr auf einen Transport passen sollten um Kosten zu sparen. Prinzipiell sollte sich Sprachgebrauch selbständig entwickeln, denn dabei geht es auch um die Form wie bei der Erbswurst oder dem Hähnchenschnitzel da ist ja auch kein Schwein drin. Ich denke den bisherigen Profiteuren wurde schlicht im Laufe der Zeit Umsatz genommen darum geht es eigentlich. Wer heute nicht unterscheiden kann der kann schlicht nicht lesen dann ist er auch vom Bild abhängig, egal was drauf steht.
Nein! Für die EU sind das schon zentrale Themen. :=))))))
Herr Boeldt, es ist nicht die EU insgesamt, es ware die EVP, die diesen Schwachsinn aufgebracht hat: RBB 24 berichtet: "Die Europaabgeordnete Céline Imart, Teil der für die Gesetzesinitiative verantwortlichen EVP, erklärte, sie wolle mit der geforderten Einschränkung den Verbraucherschutz stärken. Bislang bestehe ein Verwechslungsrisiko. Weil pflanzenbasierte Ersatzprodukte nicht über die gleichen Nährwerte wie ihre tierischen Originale verfügten, müsse es hier auch eine klare begriffliche Trennung geben." Die Rechtsdrehende EVP war es also, die diesen Vorstoß unternommen hat und die die Zeit hat, sich mit sowas abzugeben.
Es wäre ganz leicht gewesen dieses Problem zu verhindern!!! Ganz einfach von Anfang an auf Etikettenschwindel verzichten und gleich korrekt als Veggi-Allei kennzeichnen. Jetzt habe ich mit denen die diesen Schwindel betrieben haben KEIN Mitleid. PS: Wer würde vegetarische Sesamsamen aus Rindfleisch kaufen wollen? Ich wette da würden die Vegetarier aufschreien, oder irre ich mich?
