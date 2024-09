Anschläge müssen mit allen Mitteln verhindert werden

Am Jahrestag des Attentats auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 hat die Polizei womöglich in letzter Minute einen neuerlichen Anschlag in München verhindert. Der Angreifer ist tot, die Hintergründe sind noch nebulös.

Fest steht, dass der Mann, der in seiner Heimat Österreich offenbar bereits wegen der Verbreitung von islamistischer Propaganda ins Visier der Ermittler geraten war, seinem Ziel ganz nahe gekommen ist. Hätte der bewaffnete 18–Jährige nicht auffallen müssen, als er in einem Fahrzeug mit Salzburger Kennzeichen einreiste?

Zu oft sind der Polizei die Hände gebunden

Es gibt keine absolute Sicherheit vor solchen Taten und es ist auch nicht gesagt, dass der Täter tatsächlich früher gestoppt worden wäre, hätte man sein Bewegungsprofil, Videoaufnahmen oder Handy-Daten auswerten können. Doch fest steht, dass Politiker zwar ständig fordern, es müsse alles für die Sicherheit der Bürger getan werden, der Polizei aber oft die Hände gebunden sind, wenn etwa der Datenschutz die Vorratsspeicherung von IP-Adressen verhindert.

Münchens OB Reiter appelliert zurecht an die Bundesregierung

Es ist bezeichnend, dass mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Sozialdemokrat die von seiner eigenen Partei geführte Bundesregierung auffordert, den Ermittlern hier endlich mehr Befugnisse zu geben. Datenschutz darf nicht wichtiger sein als der Schutz der Bevölkerung.