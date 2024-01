Schule verlängert das Leben

Der Satz, dass man in der Schule für das Leben lernt, erhält eine neue Dimension.

Es nervt: In jeder Talkshow brüsten sich halb begabte Prominente damit, dass sie schlecht in Mathe waren und die Schule schwänzten, um billigen Beifall im Publikum zu erheischen. Es soll Menschen geben, die gerne in die Schule gegangen sind. Nicht alle davon brillierten in Physik als zweiter Einstein und einige dachten beim Thema Kurvendiskussion an Pamela Anderson. Aber hey: Schule war klasse. Man war einen halben Tag lang weg von der Straße, einige Lehrerinnen und Lehrer begeisterten als coole Socken und man verabredete sich mit Kumpels für das bunte Abendprogramm. Für junge Leser: eine analoge Whatsapp-Gruppe.

Schulbesuch steigert die Lebenserwartung

Schule macht schlau, nun hat eine Studie weitere positive Effekte untermauert. Kurz gesagt: Wer länger eine Bildungseinrichtung besucht, lebt länger. Durch Untersuchungen ist bekannt, dass sich höhere Bildung positiv auf die Lebenserwartung auswirkt. Weil: Eine bessere Bildung führt meist in einen Beruf mit höherem Gehalt, was sich in besseren Wohn- und Lebensbedingungen niederschlägt. Nun hat eine Metastudie erstaunliche Ergebnisse zutage gebracht. Menschen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium haben im Vergleich zu Menschen ohne Schulbildung als Erwachsener ein um 34 Prozent geringeres Sterberisiko. Die Autorinnen und Autoren veröffentlichten im Wissenschaftsjournal The Lancet einen Vergleich: Die negativen Effekte fehlender Bildung seien vergleichbar mit dem Konsum von fünf alkoholischen Getränken oder zehn Zigaretten am Tag über ein Jahrzehnt.

Der Satz, dass man in der Schule für das (längere) Leben lernt, erhält eine neue Dimension. Jede Ehrenrunde - gesünder als Tai Ginseng und Doppel-Herz. Wenn das keine gute Nachricht für Sitzenbleiber ist.

