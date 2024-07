Video zeigt offenbar schlafenden Donald Trump auf Parteitag der Republikaner

„Sleepy Joe“ – so nennt Präsidentschaftskandidat Donald Trump seinen Konkurrenzen Joe Biden immer wieder. Ob der 78-Jährige das nun bereut? Denn nun ist er offenbar selbst eingeschlafen. Im Netz kursiert ein Video vom Parteitag der Republikaner in Milwaukee, das zeigt, wie Trump während einer Rede offenbar eingenickt ist. Das Video wurde schnell von zahlreichen Nutzern mit dem Hashtag SleepyDon auf X geteilt.

#SleepyDon: Hat Donald Trump geschlafen oder gebetet?

Jim La Porta, der Produzent von CBS News, versuchte, die Situation zu erklären. Trump habe nicht geschlafen, sondern während eines Gebets von Pastor James Roemke die Augen geschlossen. Doch bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Aufnahmen tatsächlich einige Minuten später einsetzen, während der Rede von Harmeet K. Dhillon vom Nationalen Komitee der Republikaner in Kalifornien.

Während des Gebets hatten die meisten im Publikum die Augen geschlossen – auch Trump und J.D. Vance, der Vizekandidat der Republikaner. Mehrere X-Nutzer teilten Roemkes Gebetsvideo und behaupteten fälschlicherweise, dass Trump zu diesem Zeitpunkt schlief. Sie hatten andere Zuschauer, deren Augen ebenfalls geschlossen waren, ausschnitten.

Trump soll auch während seines Prozesses mehrfach eingeschlafen sein

Dass Trump auf dem Parteitag offensichtlich eingeschlafen war, löste Kritik aus – auch weil der 78-Jährige sich immer wieder über Biden lustig macht und ihn „Sleepy Joe“ nennt. Damit stellt er seine Kompetenz hinsichtlich dessen hohen Alters von 81 Jahren infrage. Biden hatte zugegeben, dass er während seines viel kritisierten Auftritts bei der ersten Präsidentschaftsdebatte in Atlanta auf der Bühne „fast eingeschlafen“ war.

Biden ist der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Sollte Trump die Wahl im Herbst gewinnen, wäre er mit 78 Jahren der zweitälteste Präsident nach Biden. Auch während seines Strafprozesses in New York soll Trump bereits mehrfach eingeschlafen sein, wie mehrere Journalisten berichteten. Das bestritt der 78-Jährige aber. Biden nannte ihn daraufhin „Sleepy Don“.