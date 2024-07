Trump ernennt J.D. Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidat 

Zwei Tage nach dem Attentat hat Donald Trump seinen Vizekandidaten für die US-Wahl bekannt gegeben: Es wird J.D. Vance, Senator aus Ohio. Das verkündete Trump am Rande des Parteitages der Republikaner in Milwaukee über seine Online-Plattform Truth Social.

Vance solle sich im Wahlkampf unter anderem auf Arbeiter und Farmer in umkämpften Bundesstaaten wie Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota konzentrieren, schrieb Trump weiter. Er sei der am besten geeignete Kandidat.

Vor einigen Jahren noch bezeichnete sich Vance selbst als „Never Trump Guy“ und stellte sich öffentlich gegen den Präsidenten. Inzwischen aber gilt er als einer seiner vehementesten Verteidiger. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte er 2016 mit seinen Memoiren „Hillbilly-Elegie“.

Trump geht mit J.D. Vance als Vize in das Rennen ums Weiße Haus

Bis zuletzt hatte Trump ein großes Geheimnis um seinen „Running Mate“ gemacht. Vor wenigen Wochen hatte ein Reporter ihn vor einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia gefragt, ob er bereits eine Entscheidung über seinen Vize getroffen habe. Darauf antwortete der 78-Jährige mit: „In meinem Kopf, ja“ - und dass es außer ihm niemand wisse.

Dass Trump und J.D. Vance von den rund 2400 Delegierten der Republikaner, die in Milwaukee zusammengekommen sind, als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufgestellt werden, ist praktisch schon beschlossene Sache. Für die Demokraten gehen aller Voraussicht nach Amtsinhaber Joe Biden und seine Vizepräsidenten Kamala Harris ins Rennen. Die US-Wahl findet am 5. November 2024 statt. Sollte Trump noch mal zum Präsidenten gewählt werden, tritt er am 20. Januar 2025 das Amt an.