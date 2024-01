Legen Bauern und Lokführer nun zeitgleich das Land lahm?

Das Verhalten der Deutschen ist vollkommen unverständlich !

Offenbar leben die Deutschen nicht mehr in der Realität !



Noch nie ging es den Deutschen so gut wie heute !



Es gibt viel mehr offene Arbeitsstellen als jemals zuvor ( und das trotz der Krisen).



Die deutschen Aktienwerte erhöhen sich gerade wie nur selten zuvor .



In vielen Branchen wurden in den letzten 2 Jahren massive Lohnerhöhungen durchgedrückt, die ja weiter Bestand haben - obwohl die zugegebenermaßen vor 1-2 Jahren sehr hohe - Inflation zurückgeht.



Nach der Corona-Zwamgspause blühen Tourismus aber auch der Vergnügungssektor wieder in ungeahntem Maße auf:

Alle Züge sind voll mit Urlaubern, alle Flughäfen sind voll mit Urlaubern , in Restaurant bekommt man ohne Reservierungen kaum Plätze

Das Zigeuner-Schnitzel wird weiterhin zum selben oder sogar höheren Preis verkauft wie vor der Krisenzeit.



Die vom Hochwasser oder Sturm Geschädigten werden vom Staat entschädigt werden ( in anderen Ländern noch nie dagewesen).



Daß die von den russischen Mörderbanden geflohenenen Menschen derzeit nur wenig in Arbeit kommen, hat ausschließlich mit der deutschen Bürokratie zu tun.



Und das Aller-Wichtigste:



Die Deutschen müssen nicht in jeder Nacht in den Luftschutzkeller, sie müssen keine Luftangriffe fürchten und keinen Kugelhagel - weder Granaten von den russischen Marodeuren oder Raketen von Hamas und Hisbollah -Terroristen.



Sie sitzen sicher und gut geschützt mitten im Schoß der ( ungeliebten) NATO, der deutsche Kanzler verweigert der Ukraine jegliche wirkliche Hilfe, aus Angst , das deutsche "Friedensidyll" könnte gestört werden



Zu Ärzten und ins Krankenhaus kommen sie jederzeit - das gibt es nirgendwo sonst.



Daß die Energiepreise steigen, hat viele Gründe - nicht zuletzt die sogar vom Volk gewünschte Abschaltung der Atomkraft.

Tja Fehler kann man begehen, man kann sie aber auch korrigieren.



Die deutsche Aufruhr ist völlig unverständlich, die Deutschen haben keine Ahnung von wirklicher Not und wirklicher Krise !



Offensichtlich ist den Deutschen ihr sehr hoher und guter Wohlstand gar nicht bewußt !!



