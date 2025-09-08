Icon Menü
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken: So soll die Krankenhausreform jetzt kommen

Interview

Gesundheitsministerin Warken: „Nicht jedes Krankenhaus soll jede Leistung erbringen können“

Steht das System der Krankenversorgung vor dem Kollaps? Im Interview spricht Bundesgesundheitsministerin Nina Warken über fehlendes Geld und überfällige Reformen.
Von Susanne Schmitt
    •
    •
    •
    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vor dem Rathaus in ihrer Heimatstadt Tauberbischofsheim.
    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vor dem Rathaus in ihrer Heimatstadt Tauberbischofsheim. Foto: Thomas Obermeier

    Frau Warken, Ihre Vorgänger Jens Spahn und Karl Lauterbach haben Reformen versprochen, und doch krankt das Gesundheitswesen immer noch. Haben Sie eine unlösbare Aufgabe übernommen?
    NINA WARKEN: Es ist eine Aufgabe mit großen Herausforderungen. Die Finanzsituation der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist sehr angespannt. Ich habe diese Systeme in tiefroten Zahlen übernommen. Es gibt an vielen Stellen Reformbedarf, etwa in der Krankenhauslandschaft, in der ärztlichen Versorgung oder bei den Apotheken. Das werden wir nun schrittweise angehen.

