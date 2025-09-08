Gesundheitsministerin Warken: „Nicht jedes Krankenhaus soll jede Leistung erbringen können“

Frau Warken, Ihre Vorgänger Jens Spahn und Karl Lauterbach haben Reformen versprochen, und doch krankt das Gesundheitswesen immer noch. Haben Sie eine unlösbare Aufgabe übernommen?
NINA WARKEN: Es ist eine Aufgabe mit großen Herausforderungen. Die Finanzsituation der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ist sehr angespannt. Ich habe diese Systeme in tiefroten Zahlen übernommen. Es gibt an vielen Stellen Reformbedarf, etwa in der Krankenhauslandschaft, in der ärztlichen Versorgung oder bei den Apotheken. Das werden wir nun schrittweise angehen.
Interview
