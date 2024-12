Terrorverdacht in Augsburg: Die Gefährder leben unter uns

Die Gefahr, man muss es so sagen, war bekannt. Nach allem, was man bisher weiß, passt der im Zusammenhang mit möglichen Attentatsplänen in Augsburg verhaftete Mann genau auf das Täterprofil, vor dem Innenbehörden und Terror-Experten bereits länger warnen: Ein Flüchtling aus dem Irak, der als Asylbewerber nach Deutschland kam und der Ideologie der Terroristen des Islamischen Staates anhing. Mehr als 4000 Islamisten leben in Bayern, sagen Verfassungsschützer, 80 davon gelten als offen gewaltbereit.

Man kann Polizei und Justiz nur dazu gratulieren, dass sie den möglichen Täter ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen konnten, bevor Schlimmeres passierte. Der Verdächtige hatte Videos mit IS-Inhalten geteilt, auch den Nachrichtendiensten war er offenbar aufgefallen. Dennoch mussten die Sicherheitsbehörden einen rechtlichen Umweg nehmen, um den Mann – der ja noch nicht zur Tat geschritten war – rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Lehren aus dem unterbliebenen Anschlag sind eindeutig: Die Gefährder leben unter uns, die Sicherheitsbehörden müssen daher wachsam bleiben. Sicherheitskonzepte für öffentliche Veranstaltungen wie die Weihnachtsmärkte müssen laufend überprüft und weiter verbessert werden. Zudem sollten die Ermittlungsbehörden so ausgestattet sein, dass sie, wie nun in Augsburg, ihren Job machen können – inklusiver der nötigen rechtlichen Kompetenzen.

Vor allem aber sollten wir – bei allem Wissen um eine mögliche Gefahr - unsere Feste und Traditionen wie den Augsburger Christkindlesmarkt weiterleben. Denn sonst hätten die Terroristen tatsächlich gewonnen.