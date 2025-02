Waigel über Köhler: „Seine Worte auf dem Anrufbeantworter werde ich nie löschen“

In einer bewegenden Trauerfeier hat Deutschland am Dienstag Abschied genommen von Horst Köhler. Der frühere Bundespräsident war Anfang Februar im Alter von 81 Jahren gestorben. Das heutige Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier würdigte seinen Vorgänger als „tatkräftigen und bis in die letzten Tage seines Lebens unermüdlichen Diener unseres Gemeinwesens“. In sehr persönlichen Worten gedachte auch Theo Waigel seines engen Weggefährten.

Horst Köhler ist mit 81 Jahren gestorben

Köhler hatte als Staatssekretär mit dem langjährigen Bundesfinanzminister zusammengearbeitet. In den historischen Tagen rund um den Fall der Mauer und die Deutsche Einheit entstand zwischen den beiden eine Verbindung, die das Ende ihrer politischen Karrieren überdauerte. Wenige Tage vor Köhlers Tod hatten sie sich ein letztes Mal unterhalten.

Icon Vergrößern Horst Köhler (links) und Theo Waigel verband eine enge Freundschaft. Sie gingen auch gerne miteinander in die Berge, wie hier im Allgäu. Foto: Ralf Lienert. Icon Schließen Schließen Horst Köhler (links) und Theo Waigel verband eine enge Freundschaft. Sie gingen auch gerne miteinander in die Berge, wie hier im Allgäu. Foto: Ralf Lienert.

„Wann immer er in diesen Schicksalsstunden an meiner Seite stand, fühlte ich mich sicher und geborgen“, sagte Waigel in seiner Rede. „Er gehörte zu den wenigen, mit denen ich über alles, auch Persönliches, sprechen konnte“, fügte der CSU-Ehrenvorsitzende hinzu. Er habe in Köhler einen Freund gefunden, dem er in allen Lebenslagen habe vertrauen können. „Niemand kann ihn ersetzen. Seine Worte auf meinem Anrufbeantworter werde ich nie löschen“, sagte der 85-Jährige.

Auch Angela Merkel kam zur Trauerfeier für Horst Köhler

Zur Trauerfeier im Berliner Dom kamen die Spitzen aller fünf Verfassungsorgane – neben Steinmeier auch Kanzler Olaf Scholz sowie die Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht, Bärbel Bas, Anke Rehlinger und Stephan Harbarth. Auch die früheren Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck sowie Altkanzlerin Angela Merkel erwiesen dem einstigen Staatsoberhaupt die letzte Ehre.

Köhler war 2004 zum Nachfolger von Johannes Rau gewählt worden. Kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit trat er 2010 nach Kritik an einem Interview, in dem er über Auslandseinsätze der Bundeswehr gesprochen hatte, völlig überraschend zurück.