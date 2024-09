Diese Kandidaten und Parteien sind bei der Landtagswahl in Thüringen dabei

Am 1. September 2023 wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dann dürfen alle Wahlberechtigten in Thüringen eine neue Landesvertretung wählen.

Bei der Wahl stellt sich dann auch heraus, ob es in Thüringen einen neuen Ministerpräsidenten geben wird. Welche Spitzenkandidaten bereits aufgestellt wurden und welche Parteien bei der Wahl antreten, lesen Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Auch in Brandenburg und in Sachsen werden im September neue Landtage gewählt.

Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Thüringen 2024 an?

Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge werden folgende Parteien bei der Landtagswahl 2024 in Thüringen antreten:

DIE LINKE

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)

TIERSCHUTZ hier!

Ökologisch-Demokratische Partei / Familie (ÖDP / Familie)

PIRATEN

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

BÜNDNIS DEUTSCHLAND

FAMILIE (Familien-Partei Deutschlands)

FREIE WÄHLER

Wählergemeinschaft Unabhängige (WU)

Die Parteien der Thüringen-Wahl 2019

Bei der Wahl 2019 hatten der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge in Summe 18 Parteien und Wählervereinigungen an der Wahl teilgenommen. Zur Wahl standen damals laut der Bundeszentrale für politische Bildung folgende Parteien und Wählervereinigungen:

CDU

Die Linke

SPD

AfD

Grüne

NPD

FDP

Piraten

Die Partei

KPD

Tierschutz hier!

Bündnis Grundeinkommen (BGE)

Die Direkte!

Die Blaue #TeamPetry

Graue Panther

MLPD

ÖDP

Gesundheitsforschung

Thüringen-Wahl 2024: Das sind die Spitzenkandidaten

Die CDU will mit Mario Voigt an der Spitze in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Thüringen antreten. Dem MDR zufolge holte Voigt beim Landesparteitag im Februar 91,7 Prozent der Delegiertenstimmen.

Auf Listenplatz 1 der SPD schaffte es Thüringens amtierender Innenminister Georg Maier. Auf ihn entfielen beim Landesparteitag in Erfurt 84,8 Prozent der Delegiertenstimmen, so der Deutschlandfunk.

Die Grünen treten traditionell mit einer Doppelspitze an: Die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und der amtierende Umweltminister Bernhard Stengele sollen die Partei im Wahlkampf anführen.

Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow wird bei dieser Wahl den Wahlkampf der Linken anführen. Er erhielt auf dem Landesparteitag 99 Prozent der Delegiertenstimmen.

Für die FDP soll Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat antreten, so der MDR. 89,6 Prozent der Delegierten stimmten für ihn.

Die neu gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schickt Katja Wolf ins Rennen. Für die Werteunion geht Albert Weiler als Spitzenkandidat ins Rennen, so der MDR.

Die AfD will mit Björn Höcke in den Wahlkampf ziehen. Der Landesparteichef hatte keinen Gegenkandidaten, schreibt der Spiegel.