Tochter von George W. Bush macht Wahlkampf für Kamala Harris

Eigentlich kommt sie aus einer durchweg republikanischen Familie, doch bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl unterstützt Barbara Pierce Bush nun offiziell die demokratische Kandidatin Kamala Harris. Dabei sind sowohl ihr Vater, George W. Bush, als auch ihr Großvater, George H.W. Bush, frühere US-Präsidenten. Wie Barbara Bush nun dem amerikanischen People-Magazin verriet, war sie am vergangenen Wochenende mit der amtierenden Vizepräsidentin Harris auf Wahlkampftour in Pennsylvania. „Es war inspirierend, Freunde und Wähler der Harris-Walz-Kampagne in Pennsylvania an diesem Wochenende zu treffen“, sagte die 42-Jährige dem Magazin am Dienstag.

Barbaras Vater George W. Bush war von 2001 bis 2009 amerikanischer Präsident. Genau wie dessen Vater George Bush senior, der von 1989 bis 1993 das höchste Staatsamt innehatte und 2018 starb, gehört er der republikanischen Partei an. Trotz ihrer Familientradition stellt sich Barbara Bush an die Seite von Kamala Harris und ihrem Vize Tim Walz. „Ich bin zuversichtlich, dass sie unser Land voranbringen und die Rechte der Frauen schützen werden“, erklärte sie dem Bericht zufolge.

Barbara Bush macht Wahlkampf für Kamala Harris

Noch vor einigen Jahren hatte sie erklärt, sich keiner Partei zugehörig zu fühlen und wurde deshalb in den USA als unabhängig bezeichnet. Bereits seit einigen Jahren setzt sie sich für das Recht auf Abtreibung ein, was sie nun wiederum eher dem Lager Harris-Walz nähergebracht haben könnte. Zudem engagierte sie sich wiederholt für die Non-Profit-Organisation Planned Parenthood, die sich in den USA in den Bereichen Sexualmedizin, Gynäkologie sowie Familienplanung einen Namen gemacht hat.

Bushs Eltern, George und die ehemalige First Lady Laura, unterstützen bislang offiziell keinen der beiden Präsidentschaftsbewerber, auch nicht den republikanischen Kandidaten Donald Trump. Der Republikaner Dick Cheney, der unter George W. Bush als Vizepräsident diente, hat sich dagegen überraschend ebenfalls für Harris ausgesprochen. Das Gleiche gilt für dessen Tochter Liz Cheney, die über viele Jahre eine prominente Abgeordnete der Republikaner war.