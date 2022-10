Das Update zum Ukraine-Krieg vom 9. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Unternehmen in der Region geraten trotz voller Auftragsbücher in Existenznot. In der Branche des Neusäßer Betriebs Albert Kißling Galvanische Werke GmbH etwa haben sich die Energiekosten verdreifacht. Die Preisentwicklung bereitet insbesondere Handwerkerinnen und Handwerkern Probleme: "Uns erreichen täglich Hilferufe von Handwerksbetrieben aus ganz Schwaben, die die extrem hohen Energiekosten nicht mehr stemmen können", berichtet Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung erwecken bei den betroffenen Firmen kaum Hoffnung.

Im Konflikt des Westens mit Russland ist kritische Infrastruktur in Deutschland ein gefährdetes Ziel – und insbesondere die Informationstechnologie ein Einfallstor für Sabotage. Das verdeutlichte der mutmaßliche Sabotage-Akt, der Teile des deutschen Bahnnetzes am Samstag lahmlegte – die . Doch Recherchen des ZDF-Unterhalters Jan Böhmermann zeigen, dass Verstrickungen der Cybersicherheits-Branche nach Russland eine mögliche Gefahr für die Bundesrepublik darstellen. Demnach soll eine deutsche Cyber-Sicherheitsfirma offenbar gefährliche Kontakte nach Russland unterhalten.

Der Tag: Die schwere Explosion auf der einzigen Verbindungsbrücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Halbinsel Krim weckte international Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Nach Angaben vonMoskauer Ermittlern soll ein von russischer Seite kommender, mit Sprengstoff beladener Lastwagen explodiert sein. Drei Menschen starben demnach. Die Explosion dürfte nach Ansicht britischer Experten die Kapazität der Straßenverbindung erheblich verringert haben. Wie schwer die Schienenverbindung beschädigt ist, sei unklar. Der Zugverkehr lief nach russischen Angaben am Sonntag aber wieder nach Plan. Die Aufräumarbeiten dauerten demnach an. Im Autoverkehr kam es zu stundenlangen Wartezeiten an der Brücke, wie Medien berichteten.

Selenskyj veröffentlichte in seinem Telegram-Kanal Bilder schwer zerstörter Hochhäuser in Saporischschja. Dort sollen nach ukrainischen Angaben 12 Menschen getötet und 49 verletzt worden sein. Selenskyj sprach vom "absoluten Bösen"; die "Terroristen" würden vom Befehlsgeber bis zum Täter zur Verantwortung gezogen. Die Stadt Saporischschja wird anders als große Teile des gleichnamigen Gebiets nicht von russischen Truppen kontrolliert. Sie war bereits mehrfach Ziel von Angriffen. Nach ukrainischen Militärangaben sollen die russischen Truppen mindestens zwölf Raketen auf Wohngebäude abgefeuert haben. Eine russische Bestätigung gab es dafür nicht.

Die Lage: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gelangen in deutschen Heizkellern an. Das spürt Kaminkehrer Josef Krammer bei seiner täglichen Arbeit. Gas ist teuer, Ölheizungen sollen bald nicht mehr eingebaut werden und Wärmepumpen sind nicht für jeden geeignet – es fällt schwer, da den Überblick zu bewahren. „Ich mag den Leuten gar nichts raten, weil man nichts raten kann", meint der Fachmann. Meine Kollegin Christina Brummer hat ihn begleitet und traf auf einen Hausbesitzer, der das Gefühl hat, schon alles getan und doch alles falsch gemacht zu haben.

Foto: David Young, dpa

Während sich die Energiekrise in Deutschland infolge des Krieges zuspitzt, lodern alte Konflikte um Energiegewinnung fort. Am Morgen vor einem Protest-Spaziergang am Sonntag geht die Sonne auf über dem Braunkohle-Tagebau Garzweiler, während Dampf aus dem Braunkohlekraftwerk Neurath aufsteigt und Windräder sich drehen. Die Initiative "Alle Dörfer bleiben" demonstriert dort gegen den geplanten Abriss der Siedlung Lützerath, um dort Braunkohle zu fördern. Eine denkbare Alternative: die Atomkraft. Mein Kollege Rudi Wais erklärt in seinem Leitartikel, warum er in den Achtzigerjahren gegen den Bau von Kernkraftwerken demonstriert hat und sie heute trotzdem für (noch) unverzichtbar hält.

Während sich die Energieknappheit in Deutschland durch steigende Preise bemerkbar macht, kommt der Mangel im Nachbarland Frankreich im Alltag der Menschen an: Streiks in Raffinerien und Tanklagern verursachen Engpässe und Hamsterkäufe an der Zapfsäule.

In Frankreich ist der Sprit knapp

