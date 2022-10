Augsburg

09:59 Uhr

Existenznöte trotz voller Auftragsbücher: "Uns erreichen täglich Hilferufe"

Plus Obwohl die Nachfrage hoch ist, müssen sich Augsburger Unternehmen um ihre Zukunft sorgen. Auch eine Preisbremse für Strom und Gas hilft wohl nicht allen.

Von Andrea Wenzel

Für das Pressefoto lächeln Albert und Michael Kißling freundlich in die Kamera, als sie sich an einer der Maschinen in ihrem Unternehmen positionieren. Doch eigentlich ist den beiden Geschäftsführern der Albert Kißling Galvanische Werke GmbH das Lachen mit Beginn der Energiekrise vergangen. Um das Dreifache sind die Kosten allein in diesem Sektor zuletzt gestiegen, sie werden zu einem wirtschaftlichen Problem – nicht nur für den mittelständischen Betrieb aus Neusäß. Auf der anderen Seite sind die Auftragsbücher voll, der Umsatz stimmt. Eine skurrile Situation, wie sie der Familienbetrieb in seinen 90 Jahren noch nicht erlebt hat und an dem aus Sicht der beiden Unternehmer auch der Gas- und Strompreisdeckel nur bedingt etwas ändern wird. Auch bei der Handwerkskammer (Hwk) herrscht Alarmstufe Rot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

