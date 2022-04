Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland: So ist der aktuelle Stand

Seit dem 24. Februar 2022 tobt der Krieg in der Ukraine - und bislang ist kein Ende in Sicht. Wie fassen zusammen, wie der Stand der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ist.

Seit dem 24. Februar 2022 ist die europäische Welt nicht mehr dieselbe: Seitdem tobt in Europa ein Krieg, der immer brutaler und grausamer zu werden scheint. Derzeit sieht es nicht nach einem schnellen Ende beim Krieg in der Ukraine aus. Seit Ende April läuft eine Großoffensive von Russland im Osten der Ukraine, dem Donbass. Frieden kann es dauerhaft wohl nur durch eine Einigung am Verhandlungstisch geben. Doch wie laufen die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?

Ukraine-Verhandlungen mit Russland: So ist die aktuelle Lage

Die Fronten sind verhärtet: Derzeit finden zumindest keine offiziellen und öffentlichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland statt. Stattdessen wird der Ton rauer. Russlands Außenminister Sergei Lawrow erklärte zuletzt, dass er die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für "real" halte. "Es wird so oder so eine Eskalation geben", erklärte er seine Sicht der Dinge.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war zuletzt ebenfalls nicht mehr bereit, an den Verhandlungstisch zu gehen. Das erklärte er mit den Kriegsverbrechen, den die Ukrainer nach und nach aufdecken und den Russen vorwerfen. Die Russen hatten angegeben, ein konkretes Angebot für Verhandlungen gemacht zu haben. Aktuell ist eine Lösung am Verhandlungstisch also nahezu ausgeschlossen.

Video: dpa

Welche Ergebnisse haben bisherige Verhandlungen rund um den Krieg in der Ukraine gebracht?

Zu Beginn des Krieges hatten sich Delegationen der Ukraine und Russland in Belarus getroffen. Die Verhandlungen blieben weitgehend ergebnislos. Es folgten mehrere Treffen in der Türkei, die sich Vermittler der beiden Nationen gibt. Bei diesen wurde immer wieder von Fortschritten gesprochen, doch einen Durchbruch gab es nicht.

Zum Abschluss der Verhandlungen hatte Russland verkündet, die Truppen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew abzuziehen. Das geschah dann auch, doch einige Militärexperten und die ukrainische Seite sieht das eher als taktisches Vorgehen des Russen. Diese wollen sich nun auf den Donbass im Osten der Ukraine konzentrieren. Eine entsprechende Großoffensive hat Ende April begonnen.

Was ist das Ziel der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?

Das Ziel der Verhandlungen zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russland muss letztlich ein Treffen zwischen den beiden Präsidenten sein: Selenskyj auf ukrainischer und Wladimir Putin auf russischer Seite. Selenskyj hatte schon zu Beginn des Krieges seine Gesprächsbereitschaft mit Putin signalisiert, der Präsident Russlands lehnte ein Treffen aber ab.

Lesen Sie dazu auch

Nach dem Verlauf des Krieges ist es unsicher, ob Selenskyj derzeit noch einem Treffen mit Putin zustimmen würde. Nur eines ist klar: Es scheint in weiter Ferne zu sein. Denn zu einer Verhandlung der Präsidenten wird es wohl nur kommen, wenn eine Lösung und eine Einigung auf einen Friedensvertrag nah ist.

Video: dpa

Wie sind die Verhandlungspositionen von Russland und der Ukraine?

Russland hat den Angriffskrieg, der von Putin "Militäroperation" genannt wird, nach eigenen Aussagen begonnen, um die Ukraine zu "entmilitarisieren" und "entnazifizieren". Eine Forderung der Russen ist es, dass die Ukraine nicht der EU und nicht der NATO beitritt. Außerdem solle das Land einen neutralen Status einnehmen.

Bei der Neutralität und einem Versprechen, nicht der NATO beizutreten, zeigte sich die Ukraine von Beginn an Gesprächsbereit. Allerdings will das Land keine territorialen Verluste akzeptieren und auch nicht die annektierte Halbinsel Krim als Teil Russlands bestätigen. Auch das ist eine Forderung des Kremls.

Ein militärisches Ziel von Russland ist es, eine Landverbindung zur Krim zu schaffen. Außerdem will er verhindern, dass der Donbass weiterhin in ukrainischem Besitz ist. In der Region wurden von prorussischen Separatisten die unabhängigen Volksrepubliken Donezk und Luhansk ausgerufen. Diese erkennt Russland als eigene Staaten an. Bislang schien Russland wenig bereit, von den eigenen Forderungen abzurücken.