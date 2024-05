Wo begegnet Ihnen fragwürdige Wahlwerbung?

Im Internet, auf Plakatwänden, im Briefkasten: Wo stoßen Sie auf Wahlwerbung, die Sie nicht zuordnen können oder die merkwürdig aussieht? Danach fragen wir in einer neuen Mitmach-Recherche.

Dieses Jahr ist in Deutschland ein Superwahljahr: 2024 stehen Europawahl, Landtags- und Kommunalwahlen an. Der Wahlkampf hat dabei an vielen Orten längst begonnen. Doch nicht immer ist ersichtlich, wer da im Internet, auf Plakatwänden, Litfaßsäulen und per Post für sich wirbt – oder auch gegen andere Stimmung machen will. Wer solche Kampagnen finanziert und durchführt und mit welcher Agenda.

Wir wollen wissen: Gibt es auch in der Region verdeckte Wahlwerbung? Propaganda auf Flyern oder Negativ-Kampagnen gegen Parteien oder Politikerinnen und Politiker, bei denen Angaben zur Urheberschaft fehlen?

Umfrage zu verdeckter Wahlwerbung: Was begegnet Ihnen im Alltag?

Um mehr darüber zu erfahren, beteiligt sich die Augsburger Allgemeine an einer Recherche des Lokaljournalismus-Netzwerks Correctiv.Lokal. Und wir freuen uns über Ihre Hinweise. Über eine Umfrage im sogenannten CrowdNewsroom können Sie uns auf verdeckte Wahlwerbung aufmerksam machen: Laden Sie dazu Fotos oder Screenshots zu Ihren Hinweisen hoch und beantworten Sie einige Fragen dazu.

Sie können an der Umfrage anonym teilnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie uns aber auch Ihre Kontaktdaten hinterlassen, damit wir Sie bei Rückfragen kontaktieren können. Unter diesem Link geht es zur Umfrage.





