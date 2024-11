US-Wahl 2024: Hochrechnungen und Ergebnisse

In den USA wird eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt. Die Auszählung läuft. Doch wer liegt dabei vorn: Kamala Harris oder Donald Trump?

In diesem Artikel finden Sie die aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse.

Hochrechnungen und Ergebnisse der US-Wahl 2024

Diese Karte zeigt, wie der aktuelle Gesamtstand beim Wahlergebnis in den USA aussieht und welcher US-Bundesstaat bisher an welchen Kandidaten gegangen ist:

So sieht das Ergebnis für den Senat bei den Kongresswahlen aus:

Und das sind die aktuellen Wahlergebnisse für das Repräsentantenhaus bei den US-Wahlen 2024:

Wann kamen die Ergebnisse bei der US-Wahl 2024?

Bei der US-Wahl 2024 schlossen die ersten Wahllokale um 1 Uhr (MEZ). Kurz darauf folgten die ersten Ergebnisse zur Frage, welcher der beiden Kandidaten die Wahl für sich entscheidet. Die Auszählung läuft auch am Mittwoch weiter.

Wie war das in der Vergangenheit? Bei der US-Wahl 2020 dauerte es vergleichsweise lange, bis der Wahlausgang klar war. Die erste Hochrechnung gab es gegen 1 Uhr nachts deutscher Zeit (MEZ) am Folgetag des Wahltags mit Schließung der ersten Wahllokale. Doch erst vier Tage nach der Wahl erklärten Medien übereinstimmend Joe Biden zum Wahlsieger, weil sich dann erst ein eindeutiger Wahlausgang abzeichnete. Das offizielle Ergebnis aller Staaten stand erst zehn Tage nach der Wahl fest.

Bei der US-Wahl 2016 gab es ebenfalls um 1 Uhr nachts (MEZ) erste Hochrechnungen. Im Gegensatz zu 2016 zeichnete sich aber schneller ab, dass Donald Trump als Wahlsieger hervorging: Gegen 8.30 Uhr (MEZ) am Tag nach der Wahl war es so weit, wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale.

Warum kann es länger dauern, bis es Hochrechnungen und Ergebnisse gibt?

Ein Grund für die Dauer ist das dezentralisierte Wahlsystem in den USA. Die einzelnen US-Bundesstaaten führen die Wahl eigenständig durch. Die Regeln unterscheiden sich von Staat zu Staat. Das betrifft beispielsweise die Briefwahl: Während in einigen Staaten die Wahlunterlagen bereits vor dem Wahltag bearbeitet werden dürfen und Ergebnisse am Wahltag somit zeitig übermittelt werden, dürfen andere Staaten jeweils erst am Wahltag damit loslegen. Die Auszählung dauert deshalb bis spät in die Nacht, bis zum Folgetag oder sogar noch länger.

In einigen Staaten kommt hinzu: Solange Briefwählerinnen und Wähler ihre Stimmzettel rechtzeitig vor dem Wahltag verschickt haben, sie aber am Wahltag nicht pünktlich eingehen, gibt es eine Nachfrist von bis zu sieben Tagen. Somit gibt es Stimmen, die erst eine Woche nach der eigentlichen Wahl erfasst werden.

US-Wahl 2024: Wann schlossen die Wahllokale?

Wegen der verschiedenen Zeitzonen in den USA gibt es unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen die Wahllokale in den einzelnen Staaten schließen. In der Regel liegen die Öffnungszeiten zwischen 6 und 7 Uhr morgens (Ortszeit) und 19 und 21 Uhr.

Ein Überblick, wann die Wahllokale bei der US-Wahl 2024 deutscher Zeit (MEZ) schließen:

Bundesstaaten Schließung der Wahllokale (MEZ) Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia 1 Uhr Ohio, North Carolina, West Virginia 1.30 Uhr Alabama, Conneticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Washington D.C. 2 Uhr Arkansas 2.30 Uhr Arizona, Colorado, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin, Wyoming 3 Uhr Montana, Nevada, Utah 4 Uhr Idaho, Kalifornien, Oregon, Washington 5 Uhr Hawaii 6 Uhr Alaska 7 Uhr