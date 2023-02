Präsidentschaftswahlen in den USA: Welche Kandidaten treten an?

Am 5. November 2024 wird in den USA ein Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Hier finden Sie einen Überblick über Kandidaten und Bewerberinnen der US-Wahlen.

Die Zwischenwahlen von November sind noch frisch und die Präsidentschaftswahlen in den USA stehen erst 2024 an. Doch schon jetzt beginnt der Vorwahlkampf. Dabei geht es um die Frage: Wer geht bei den US-Wahlen als Kandidatin oder Kandidat für Demokraten und Republikaner ins Rennen? Hier finden Sie einen Überblick über bestätigte Bewerbungen für eine Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 und wer als mögliche Kandidatin oder Kandidat gehandelt wird.

US-Wahlen 2024: Bestätigte Kandidaten der Republikaner

Donald Trump: Seit Ende 2022 steht fest: Donald Trump will es erneut versuchen. Seine erneute Bewerbung zur Präsidentschaftskandidatur kündigte der Republikaner am 15. November 2022 in Mar-a-Lago an. Trump war von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. 2020 hatte er seine Wiederwahl gegen Joe Biden verloren. Was aktuelle Umfragen zur republikanischen Präsidentschaftsvorwahl angeht, so ist Trump führend. Laut einer Umfrage von Reuters/Ipsos (14. Februar 2023) kommt Trump aktuell auf 43 Prozent.

Nikki Haley: Mitte Februar verkündete die erste Gegenkandidatin Trumps ihre Kandidatur. Nikki Haley, die unter Donald Trump UN-Botschafterin war, gab bekannt, dass auch sie Präsidentschaftskandidatin ihrer Partei werden möchte. Noch vor zwei Jahren schloss Haley eine Kandidatur aus: "Ich würde nicht antreten, wenn Präsident Trump antritt", sagte sie damals. Nun wirbt die 51-Jährige, die als Kind indischer Einwanderer geboren wurde, für einen "Generationenwechsel": "Freut Euch! Zeit für eine neue Generation", schrieb Haley auf Twitter. Haley bewegt sich in aktuellen Umfragen unter bestätigten und nicht-bestätigten republikanischen Kandidaten im unteren Prozentbereich.

Wahlen in den USA: Mögliche Kandidaten der Republikaner

Ron DeSantis: Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, wird als möglicher Kandidat für die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gehandelt. Eine Kandidatur hat er jedoch (noch) nicht verkündet. DeSantis gilt als republikanischer Hardliner. Einst stand er Trump nahe, nun überwiegen Sticheleien und Streitigkeiten. Was aktuelle Umfragen angeht, liegt DeSantis zwar hinter Donald Trump, er ist ihm jedoch dicht auf den Fersen. In der Reuters/Ipsos-Umfrage vom 14. Februar 2023 sprachen sich 31 Prozent der Befragten für den 44-Jährigen als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner aus.

Mike Pence: Der ehemalige Vizepräsident der USA, Mike Pence, hat Ende 2022 bekannt gegeben, dass er eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen in Erwägung zieht. Pence war von 2017 bis 2021 Vize unter Donald Trump. Nach Trumps Behauptung, die Wahlen 2020 seien manipuliert worden, distanzierte sich Pence von Trump. In aktuellen Umfragen liegt Pence unter möglichen und bestätigten republikanischen Kandidaten im einstelligen Prozentbereich.

Als weitere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten werden unter anderem folgende Namen gehandelt:

Mike Pompeo : ehemaliger Außenminister unter Trump

ehemaliger Außenminister unter Trump Ted Cruz: Senator aus Texas

Senator aus Liz Cheney : Abgeordnete aus Wyoming

Abgeordnete aus Chris Sununu : Gouverneur von New Hampshire

Präsidentschaftswahlen 2024: Mögliche Kandidaten der Demokraten

Joe Biden: Der amtierende 46. US-Präsident Joe Biden hat zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Kandidatur zur Wiederwahl bekannt gegeben. Es gilt als ungewöhnlich und unwahrscheinlich, dass bei seiner Kandidatur ein demokratischer Gegenkandidat antreten wird. Biden ist mit aktuell 80 Jahren der älteste US-Präsident der Geschichte. Bei den Midterms 2022 gab Biden bekannt, seine Entscheidung Anfang 2023 verkünden zu wollen.

Sollte Biden nicht zur Wiederwahl antreten, gibt es einige andere Demokratinnen und Demokraten, deren Bewerbung für eine Präsidentschaftskandidatur als möglich gilt:

Kamala Harris : amtierende US-Vizepräsidentin

amtierende US-Vizepräsidentin Pete Buttigieg : amtierender US-Verkehrsminister

amtierender US-Verkehrsminister Bernie Sanders : Senator aus Vermont