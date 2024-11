So sahen die Ergebnisse der vergangenen US-Wahlen aus

Am 5. November 2024 wurde in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Im Rennen um das Präsidentschaftsamt: der Ex-Amtsinhaber Donald Trump vs. die aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris. In Umfragen lieferten die beiden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schon bei vergangenen US-Wahlen fiel das Ergebnis immer wieder knapp aus – nur wenige Prozentpunkte entscheiden häufig darüber, welcher Kandidat für vier Jahre lang das Präsidentenamt innehat. Einen Überblick über die Wahlergebnisse und Wahlbeteiligung der letzten US-Wahlen in den Jahren 2020, 2016 und 2012 gibt es hier.

Ergebnis der US-Wahl 2020

Die letzte US-Wahl fand am 3. November 2020 statt. Die Kontrahenten: Joe Biden gegen Donald Trump. Erst nach beinahe vier Tagen war das Ergebnis der Wahl klar. 270 von insgesamt 538 möglichen Stimmen der Wahlleute werden für einen Sieg benötigt – 306 gingen an Biden, 232 an Trump. Auch, was die absolute Anzahl der Wählerstimmen anging, war Biden der klare Sieger: Er setzte sich mit 81 Millionen „Votes“ durch. Trump wählten 74 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner. Prozentual gerechnet waren das 51,3 Prozent der nationalen Stimmen für Biden, 46,8 Prozent für Trump. Die Wahlbeteiligung der US-Wahl 2020 lag bei 66,7 Prozent – ein Rekordhoch.

Joe Biden (Demokrat) Donald Trump (Republikaner) Stimmen der Wahlleute 306 232 Stimmen der Wählerinnen 81.283.098 74.222.958 Prozentualer Anteil 51,3 Prozent 46,8 Prozent

Ergebnis der US-Wahl 2016

Am 8. November 2016 traten Hillary Clinton und Donald Trump gegeneinander an. Obwohl Clinton mit 66 Millionen Wählerstimmen Trump überholte (63 Millionen) – die letztendlich für die Wahl ausschlaggebenden Stimmen der Wahlleute brachten ein anderes Ergebnis. Das hängt mit dem Wahlsystem und dem sogenannten „Winner takes it all“-Prinzip zusammen. Von 538 Wahlmännern und Wahlfrauen stimmten 232 für Clinton, 306 für Trump. Rund 59 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner nahmen an der Wahl teil.

Hillary Clinton (Demokratin) Donald Trump (Republikaner) Stimmen der Wahlleute 232 306 Stimmen der Wählerinnen 65.853.514 62.984.828 Prozentualer Anteil 48,2 Prozent 46,1 Prozent

Ergebnis der US-Wahl 2012

Die US-Wahl am 6. November 2012 verhalf Barack Obama zu seiner zweiten Amtszeit. Das Ergebnis war ein eindeutiges: 332 Stimmen der Wahlleute gingen an ihn. Für Mitt Romney, den republikanischen Kontrahenten, stimmten 206 Wahlleute. Knapper fielen allerdings die „Votes“ der US-Bürgerinnen und Bürger aus: Für Obama stimmten knapp 66 Millionen oder 51 Prozent, für Romney knapp 61 Millionen oder 47 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 58 Prozent.

Barack Obama (Demokrat) Mitt Romney (Republikaner) Stimmen der Wahlleute 332 206 Stimmen der Wählerinnen 65.915.795 60.933.504 Prozentualer Anteil 51,1 Prozent 47,2 Prozent

Datenquelle: Bundeszentrale für politische Bildung