Kippt das Verbrenner-Aus? Grüne greifen Söder scharf an

Die Grünen greifen Markus Söder nach dessen Aussagen über das Verbrenner-Aus scharf an. „Markus Söder ist die personifizierte Planlosigkeit. Heute dagegen, morgen dafür – wer so Politik macht, ist keine Stütze, sondern das größte Risiko für unsere Industrie“, sagte der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak unserer Redaktion. „Nichts gefährdet Arbeitsplätze mehr als eine Führung, die sich so flatterhaft verhält.“

Der Hintergrund: Söder forderte, das sogenannte Verbrenner-Aus zu kippen. „Wenn wir nicht schnell reagieren, stehen Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Deshalb müssen wir das Verbrenner-Aus jetzt stoppen“, schrieb der bayerische Ministerpräsident auf Instagram. „Wir brauchen Technologie-Offenheit. Es ist richtig, E-Fahrzeuge zu fördern. Es wäre allerdings ein schwerer Fehler, ausschließlich auf Elektro zu setzen.“ Auf Initiative Deutschlands hatte die EU 2023 beschlossen, ab 2035 keine Verbrenner mehr in Europa neu zuzulassen. Bereits zugelassene Autos dürfen aber weiterhin fahren.

„Man beleidigt jedes Fähnchen im Wind, wenn man es mit Markus Söder vergleicht“

Die Grünen zeigen sich empört über die Aussagen aus der Union. „Ich muss es so sagen: Man beleidigt jedes Fähnchen im Wind, wenn man es mit Markus Söder vergleicht. Die Automobilbranche braucht Verlässlichkeit und einen klaren Kurs in die Zukunft“, sagte Banaszak. „Was sie sicherlich nicht braucht, ist ein Ministerpräsident, der jeden Tag eine andere Schlagzeile jagt.“ Technologieoffenheit heiße, Zukunftstechnologien voranzubringen, „nicht den Verbrenner künstlich am Leben zu halten, während Deutschland weiter von China abgehängt wird.“