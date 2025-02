Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025: Finden Sie jetzt hier heraus, welche Partei zu Ihnen passt

Da die Bundestagswahl 2025 auf den 23. Februar vorgezogen wurde, fällt der Wahlkampf kürzer aus als gewohnt. Den Wählerinnen und Wählern bleibt damit weniger Zeit, um sich eine Meinung zu den verschiedenen Parteien und ihren Wahlprogrammen zu bilden. Mit dem Wahl-O-Mat wird aber auch bei der Neuwahl eine Hilfestellung für die Wähler veröffentlicht, die noch unentschlossen sind, an wen sie ihre beiden Stimmen vergeben möchten.

Sie finden den Wahl-O-Mat jetzt hier bei uns. Weiter unten erklären wir auch, wie das Tool der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) funktioniert und wie es erstellt wurde.

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 hier nutzen: Welche Partei passt zu Ihnen?

Die Augsburger Allgemeine ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie können das Tool daher jetzt hier auf unserer Seite aufrufen: Klicken Sie hier, um den Wahl-O-Mat 2025 zu starten.

Die bpb betont auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Wahl-O-Mat keine Wahlempfehlung geben soll. Es handle sich um ein reines Informationsangebot, das zeige, welche Partei einem bei den Inhalten am nächsten steht. Das Tool sei als Startpunkt gedacht, um sich mit den Parteien und ihren Programmen auseinanderzusetzen.

Übrigens: In den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2025 liegt die Union aus CDU und CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz vorn, gefolgt von der AfD. Dahinter liegen SPD und Grüne. Laut Umfrage-Ergebnisse haben auch FDP, Linkspartei und das Bündnis Sarah Wagenknecht Chancen, über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

Wann erschien der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025?

Der Wahl-O-Mat zur Neuwahl wurde am Donnerstag, 6. Februar 2025, um 11.15 Uhr veröffentlicht. Das Tool ist bis zum Wahltag um 18 Uhr nutzbar. Um diese Uhrzeit schließen die Wahllokale und das Warten auf das Wahlergebnis beginnt.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat 2025 zur Neuwahl?

Beim Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 können 38 Thesen zu verschiedenen Themen mit „stimme zu“, „stimme nicht zu“, „neutral“ oder „These überspringen“ beantwortet werden. Eine These lautet zum Beispiel so: „Für die Stromerzeugung soll Deutschland wieder Kernenergie nutzen.“ Wie die bpb schreibt, hatten alle zur Wahl zugelassenen Parteien die Möglichkeit, ihre Antworten auf die Fragen zur Verfügung zu stellen. Wer den Wahl-O-Mat nutzt, kann seine Antworten mit denen der Parteien abgleichen.

Nachdem Nutzerinnen und Nutzer die Thesen beantwortet haben, können sie noch angeben, welche Themen für sie besonders wichtig sind. Die zählen dann doppelt, wenn die Übereinstimmung mit den Positionen der Parteien verglichen wird. Außerdem lässt sich auswählen, ob die eigene Meinung mit allen oder nur bestimmten Parteien abgeglichen werden soll. Das Tool errechnet dann, wie groß die Übereinstimmungen sind.

So läuft die Berechnung der Ergebnisse beim Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 ab: Stimmen der Nutzer und eine Partei bei einer These genau überein, werden dafür zwei Punkte angerechnet. Ähneln sich die Positionen, vergibt das Tool einen Punkt – zum Beispiel, wenn der Nutzer "stimme zu" und die Partei "neutral" angibt. Bei gegensätzlichen Positionen oder übersprungenen Thesen gibt es keine Punkte. Wer sich im Detail für das Rechenmodell des Wahl-O-Mat interessiert, kann es in einem PDF auf der Seite der bpb nachlesen.

Nachdem das Ergebnis berechnet wurde, stehen einige weitere Funktionen bereit, um sich intensiver damit auseinanderzusetzen:

Tuning: Hier lässt sich sehen, wie sich Änderungen von Positionen und Gewichtungen aufs Ergebnis auswirken.

Parteienvergleich: Diese Funktion verdeutlicht, welche Parteien bei den Thesen übereinstimmen und welche nicht.

Begründung: Hier werden die Positionen der Parteien mit Begründung aufgelistet

Standpunkt: Darüber lassen sich alle Positionen und Begründungen einer ausgewählten Partei zu den 38 Thesen auf einen Blick sehen.

Wie wird ein Wahl-O-Mat erstellt?

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat, der zu Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Europawahlen angeboten wird. Wie die bpb angibt, sind an der Erstellung zum einen Politikwissenschaftler, Statistiker und Pädagogen beteiligt, zum anderen aber auch junge Wähler im Alter von bis zu 26 Jahren.

Das Vorgehen beschreibt die bpb so: Die Beteiligten entwickeln anfangs 80 bis 100 Thesen für den aktuellen Wahl-O-Mat. Die zur Wahl zugelassenen Parteien bekommen dann die Möglichkeiten, die Thesen zu beantworten und eine Begründung abzugeben.

Politikwissenschaftler prüfen danach bei den Antworten, ob es Widersprüche zwischen Position und Begründung gibt. Sollte das der Fall sein, wird mit den Parteien geklärt, ob ein Fehler vorliegt. Die bpb betont: „Die Parteien haben immer die letzte Entscheidung über ihre Positionierung. Ihre Antworten werden im Wahl-O-Mat nicht interpretiert, sondern direkt wiedergegeben.“

Kurz vor der Veröffentlichung eines Wahl-O-Mats wählt das Team die 38 Thesen aus, die dann wirklich im Tool veröffentlicht werden. Dabei geht es nach Angaben der bpb unter anderem darum, viele Themen abzudecken und die Unterschiede zwischen den Parteien sichtbar zu machen.

