Die Todesscheibe: Warum der 999-Euro-Bausatz von Lego floppt

Ob der bayerische Ministerpräsident schon einen bestellt hat? Markus Söder ist schließlich ein bekennender „Star Wars“- Fan, und wie alle Fans wissen, spielt darin der sogenannte Todesstern des Imperiums eine zentrale Rolle. Justament diesen hat Lego jedenfalls nun als Bausatz präsentiert, und man könnte das alles ja als Kinderkram abtun, bei einem Preis von 999 Euro – das teuerste Lego-Set aller Zeiten – ist man sich da aber gar nicht mehr so sicher. Gut, das Trumm besteht aus 9023 Teilen, umfasst 38 Mini-Figuren, ist 70 Zentimeter hoch und 79 breit, doch schon bei der Tiefe von nur 27 Zentimetern ahnt man, was Lego- und „Star Wars“-Liebhaber gleichermaßen aufbringt: Der Stern, eigentlich und wie die Vorgängermodelle ja kugelförmig, gleicht eher einer aufgestellten Flunder mit einer überdies lieblos gestalteten Rückseite, wie in einschlägigen Foren moniert wird.

Von einer „Müllhalde“ ist da gar die Rede und dass das Modell somit nicht von beiden Seiten präsentabel sei. „Das muss ich erstmal verarbeiten“, kommentiert Benedikt Ruhe in einem Video auf YouTube. Der Lego-Experte leitet das private Bob Brickman & Brickstory Museum in Rosenheim und findet bei aller Kritik aber immerhin auch ein paar positive Details. Unterm Strich überwiegt aber – wie bei vielen anderen Fans in diversen Kommentaren – ein negativer Eindruck, der den Preis nicht rechtfertige. Ein User schreibt: „Das ist kein Mond... Es ist eine Monatsmiete.“

Ruhe wiederum vergleicht das teure Modell gar mit einer „dicken Salami“ oder einer Scheibe Leberkäse, wobei so besehen Markus Söder eventuell tatsächlich über eine Bestellung nachdenken sollte.