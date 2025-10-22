Diese Heizungen werden zur Kostenfalle

Heizen ist in diesem Jahr für die meisten Verbraucher in Deutschland noch teurer geworden. Experten haben die Daten von 90.000 Gebäuden ausgewertet, das Ergebnis: Nachdem die Kosten im vergangenen Jahr noch gesunken waren, geht es 2025 teils deutlich nach oben. Vor allem für Holzpellets (plus 20 Prozent) und Gas (plus 15 Prozent) dürfte die Rechnung wesentlich höher ausfallen als im Vorjahr. Aber auch Haushalte mit Wärmepumpe (plus 5 Prozent) und Ölheizungen (plus 3 Prozent) müssen mehr bezahlen.
Trotz sinkender Rohölpreise: Heizen mit Öl wird teurer
Das geht aus dem aktuellen Heizspiegel des gemeinnützigen Portals co2online hervor. Grund dafür sind nicht nur höhere Preise für die Energieträger selbst, sondern auch, dass die Deutschen wegen der langen Kälteperiode Anfang des Jahres mehr heizen mussten. Auf den ersten Blick überraschend: Obwohl die Rohölpreise infolge der mauen Weltwirtschaft gesunken sind, ist auch das Heizen mit Öl teurer geworden. Das hängt damit zusammen, dass zugleich der CO2-Preis, den Händler bezahlen müssen, wenn sie fossile Brennstoffe verkaufen, steigt. Diese Mehrkosten werden an die Verbraucher weitergereicht.
Dasselbe gilt für Gas. Perspektivisch sieht Alexander Steinfeldt von co2online hier ein finanzielles Problem für viele Haushalte. „Gas- und Ölheizungen werden zur Kostenfalle“, warnt der Experte. Weil die Anzahl der Gaskunden zurückgeht, droht zudem noch mehr Ungemach. Denn die Gebühren für den Betrieb des Netzes werden dann auf weniger Nutzer umgeschlagen. Dieses Problem gibt es beim Öl nicht, dafür dürfte sich der steigende CO2-Preis hier noch massiver auswirken.
Bayern heizt vor allem mit Öl und Gas
Für Bayern ist diese Prognose keine gute Nachricht. Nach den aktuellsten verfügbaren Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (sie stammen aus dem Jahr 2023) werden im Freistaat 38 Prozent der Gebäude mit Öl und weitere gut 28 Prozent mit Gas beheizt, also ausgerechnet jenen Energieträgern, bei denen mit den gravierendsten Kostensteigerungen zu rechnen ist. „Allein beim Öl werden sich die Heizkosten in den kommenden 20 Jahren verdreifachen“, sagt Steinfeldt.
Hintergrund: Ab 2027 wird der CO2-Preis durch den europäischen Handel mit Emissionszertifikaten bestimmt. Diese Zertifikate berechtigen dazu, fossile Brennstoffe wie Öl und Gas auf den Markt zu werfen. Experten rechnen damit, dass die Kosten dafür deutlich anziehen werden. Denn: Die Anzahl dieser Zertifikate ist begrenzt und soll weiter reduziert werden.
Pellets und Wärmepumpen im laufenden Betrieb am günstigsten
Schon jetzt sind die laufenden Kosten für Wärmepumpen oder Pelletheizungen laut dem neuen Heizspiegel im Vergleich günstiger. Als Maßstab galt dabei eine Wohnung mit 70 Quadratmetern in einem Mehrfamilienhaus. Um diese zu heizen, fallen mit Gas dieses Jahr durchschnittlich etwa 1180 Euro an, mit Öl 1055 Euro, mit Pellets rund 740 Euro und mit einer Wärmepumpe 715 Euro. Der jüngste Anstieg für Pellets ist übrigens eine Folge der Wirtschaftsflaute. Weil weniger Holz verarbeitet wird, fallen auch weniger Holzabfälle an, aus denen die Pellets gepresst werden. Das geringere Angebot treibt den Preis.
Auf die Preisentwicklung der Energieträger haben die Verbraucher keinen Einfluss, und doch bleibt viel Potenzial liegen, um die Heizkosten nennenswert zu senken. Nach Berechnungen von co2online könnten 90 Prozent der Haushalte mit gezielten Maßnahmen im Schnitt 400 Euro sparen. Die Palette reicht von banalen Dingen, wie etwa die Heizung ein Grad herunterzudrehen, bis hin zur Verbesserung der Dämmung, neuen Fenstern oder der Wartung beziehungsweise Modernisierung des Heizsystems.
Hallo Herr Bock, dass Subventionen immer auch einen gewissen Einfluss auf die Verkaufspreise haben will ich nicht leugnen, aber das kann man auch als willkommene Förderung der Wirtschaft betrachten. Zudem sind die Preise für Wärmepumpen ja auch schon wieder etwas gefallen. Aber das sogenannte "Heizungsgesetzt" war ja schon immer weitgehend technologieoffen. Dass der Einbau einer reinen Öl- oder Gasheizung nicht die beste Idee ist, hätte man 2023 und 2024 auch schon wissen können.
Ich hoffe, die vielen Menschen, die in den letzten Jahren noch schnell eine neue Gasheizung eingebaut haben, wissen bei wem sie sich dafür bedanken dürfen. Bei den Unionsparteien, die gegen das grüne Teufelszeug "Wärmepumpe" gehetzt haben. Mit freundlicher Unterstützung der Springerpresse und finanziert von der Fossilindustrie.
Es ist doch eher so, dass Planwirtschaft nicht funktioniert. Durch die Einmischung des Staates in Form von Habeck/Graichen sind die Kosten für Wärmepumpen (Gerät und Einbau) in Deutschland in die Höhe geschossen. Wärmeproduktion hängt sehr stark von den konkreten Rahmenbedingungen ab, so dass nicht automatisch die Wärmepumpe das beste System ist. Auch diese Tatsache wurde politisch ignoriert. Was in dem Beitrag fast nur am Rande erwähnt wurde: Die größten Kostenfresser sind Abgaben (egal ob Gas oder Strom, sofern man ihn nicht selbst produzieren und auch Mal länger speichern kann).
Sie durften und dürfen aus vielen Systemen wählen, ja sogar aus der Gasheizung bis in viele Jahren. Aber die Lügen der Konservativen und Rechten des Heizungsverbots haben sich halt festgesetzt. Wenn ihnen die Wärmepumpen nicht passen (was bei den wenigsten Fällen wirklich so ist) dann gibt es alternativen.
Unsere neue Gastherme haben wir 2020 neu gemacht. Hat 1.500€ gekostet und ich kann da drinn fast alles selbst reparieren. Bezüglich Wärmepumpe waren schon 2 Firmen da. Das wäre alles mit größeren Maßnahmen verbunden und kostet rund 15.000-20.000€. Die kWh Gas kostet ca. 11ct. Strom 30ct. Dabei bekommt man aus einer kWh Strom im Jahresschnitt ca. 3kWh Wärme. Unser Haus braucht gegenwärtig 20.000kWh, will heißen die WP amortisiert sich nach 33 Jahren, vorausgesetzt es komme keine Schäden. Die meisten bekannten, die auf WP umgestellt hatten, mussten noch im ersten Jahr einen Techniker kommen lassen, weil etwas nicht lief. WP ist eine tolle Technik und ideal für den Neubau. Im Bestand, trotzt Schönrechnung durch die Politik völlig realitätsfern.
