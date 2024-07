„Harris‘ Leben ist eine echte amerikanische Geschichte“

Herr Morain, Sie haben eine Biografie über Kamala Harris geschrieben, in der auch die Familiengeschichte der Demokratin großen Raum einnimmt. Wie sehr prägt ihr Hintergrund, ihre Familie die Arbeit von Kamala Harris?

Dan Morain: Kamala Harris ist die Tochter von zwei sehr erfolgreichen Menschen. Ihre Mutter, die 2009 verstarb, war Krebsforscherin. Ihr Vater ist Wirtschaftswissenschaftler und war Professor in Stanford, einer der größten Universitäten des Landes. Beide waren Einwanderer, sie aus Indien und er aus Jamaika, die an einer großen öffentlichen Universität, der University of California, Berkeley, ausgebildet wurden. Sie ist sehr multikulturell und stark davon geprägt, Amerikanerin der zweiten Generation zu sein. Sie ist sehr stark die Tochter ihrer Mutter. Sie spricht oft über ihre Mutter, Shyamala Gopolan Harris, und wiederholt regelmäßig die Sprüche ihrer Mutter. Ihre Mutter hatte eine Stelle an der McGill-Universität in Quebec angenommen, und Kamala Harris verbrachte ihre Highschool-Jahre in Kanada. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Kamala Harris ein multikultureller Mensch und ihr Leben eine echte amerikanische Geschichte ist.

Kamala Harris wuchs in einem Land auf, in dem die Gleichberechtigung der Rassen keineswegs eine Selbstverständlichkeit war. Wie besonders ist ihr Weg zu einer (wahrscheinlichen) Präsidentschaftskandidatin?

Morain: Kamala Harris wurde 1964 in Oakland, Kalifornien, geboren. Das war ein sehr turbulentes Jahr, das in Jahre mündete, in denen es heftige Proteste gegen das Engagement der USA in Vietnam gab. Obwohl Berkeley eine liberale Stadt war, waren die öffentlichen Schulen dort, wie in weiten Teilen Kaliforniens und der Vereinigten Staaten, segregiert. Im Rahmen eines Dekrets der Schulbehörde von Berkeley zur Aufhebung der Rassentrennung wurde sie mit dem Bus zu Schulen gebracht, die überwiegend von Weißen besucht wurden. Diese Erfahrung hat sie also zweifellos geprägt. Kalifornien ist sehr vielfältig. Ein Großteil des übrigen Landes ist weniger vielfältig. Dass sie die Tochter südasiatischer und jamaikanischer Einwanderer ist, ist nicht nur bemerkenswert, sondern auch ein Zeichen für die Gleichheit, die dieses Land anstrebt.

Harris ist Juristin, sie hat als Staatsanwältin gearbeitet. Wie entscheidend wird das in einem Wahlkampf sein, in dem ihr Rivale ein verurteilter Straftäter ist?

Morain: Der Kontrast ist groß, wenn man bedenkt, dass Harris als Staatsanwältin Fälle verhandelt hat, die Menschen für lange Zeit ins Gefängnis brachten, und Donald Trump ein verurteilter Verbrecher ist, weil er 130.000 Dollar zahlte, um einen Pornostar zum Schweigen zu bringen, mit dem er Sex hatte, während seine Frau schwanger war. Ihm drohen drei weitere Strafverfahren. Harris macht bereits darauf aufmerksam, dass er diesen Kontrast aufgreift. Ich erwarte, dass sie noch viel mehr davon sehen wird.

Kamala Harris‘ Ziel war schon einmal die Präsidentschaft. Warum sollten die Amerikaner heute etwas anderes in ihr sehen als im Jahr 2020?

Morain: Präsident zu werden ist schwer. Wir hatten bisher nur 46 davon. Kamala Harris kandidierte 2019 in dem Wissen, dass ihre Chancen auf den Sieg gering waren. Viele Kandidaten kandidieren mehrmals für das Präsidentenamt, bevor sie eine Nominierung erhalten. Ronald Reagan kandidierte 1968 und 1976 für das Präsidentenamt, bevor er 1980 gewann. Auch Joe Biden kandidierte mehrmals.

Wo sehen Sie die größten Schwächen der Kandidatin Harris?

Morain: Kamala Harris ist die Außenseiterin. Umfragen zeigen, dass, wenn die Wahl heute stattfinden würde, Trump wahrscheinlich gewinnen würde. Aber Harris hat drei landesweite Wahlen in Kalifornien gewonnen. Sie ist eine disziplinierte und geschickte Wahlkämpferin. In der Vergangenheit hat sie gezögert, zu wichtigen Themen Stellung zu beziehen und gelegentlich unklare Antworten gegeben. Ich bezweifle, dass das im Wahlkampf 2024 ein Problem sein wird.

Viele der Werte, für die Harris steht, sind für uns Europäer wichtig. Aber was ist mit den Amerikanern, wird es Harris letztendlich zum Verhängnis, dass sie nicht in der Lage ist, die Konservativen zu überzeugen?

Morain: Erstens: Trump ist kein Konservativer. Er ist ein Populist. Ich berichte zwar nicht über den Wahlkampf 2024, aber wir sind ein gespaltenes Land. Ich würde trotzdem nicht erwarten, dass allzu viele Konservative für Harris stimmen werden. Hinzu kommt, dass unser Wahlsystem bei den Präsidentschaftswahlen den Republikaner Trump begünstigt, obwohl die Demokraten - Harris - nach den letzten Wahlen wahrscheinlich die Volksabstimmung gewinnen werden, also mehr Stimmen erhalten. Der Erfolg von Harris wird von ihrer Fähigkeit abhängen, die Zahl der Wähler zu erhöhen.

In welchen politischen Grundsätzen unterscheidet sich Kamala Harris vom derzeitigen Präsidenten Joe Biden?

Morain: Ich bezweifle, dass es viele politische Bereiche gibt, in denen sich Kamala Harris und Joe Biden unterscheiden. Sicherlich wird Harris die Nato, die Ukraine und Israel unterstützen. Sie wird vielleicht Themen ansprechen, die er nicht anspricht, wie etwa die Mütter- und Säuglingssterblichkeit, insbesondere bei Frauen mit niedrigem Einkommen und farbigen Frauen. Sie wird mit größerer Bestimmtheit über Fragen der Gesundheitsfürsorge für Frauen und reproduktive Rechte sprechen.

Zur Person: Dan Morain ist amerikanischer Journalist und schreibt seit über 40 Jahren über politische und juristische Themen. Er war 27 Jahre lang als Redakteur bei der Los Angeles Times und acht Jahre bei der Sacramento Bee tätig. Seine Biografie „Kamala Harris“ ist im Heyne-Verlag erschienen.