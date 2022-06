Tanken könnte trotz Rabatt teurer werden

Ich halte den Tankrabatt für eine steuergeldfinanzierte Subvention der ohnehin schon fetten Ölmultis. Dilettantisch - weil überhastet -gemacht - zahlen wir jetzt schon 20 CENT mehr für das Benzin mit dem Argument, es könnte ja knapp werden wenn dann alle ab morgen das billige Benzin wollen. Tatsächlich würde ich als Mineralölkonzern auch die Tanks in den Tankstellen am Anfang ganz leer machen und wenn die Maßnahme dann ausläuft wieder richtig voll. Da die Steuer ab Raffinerie und nicht erst beim Tanken fällig wird kassieren die Multis so noch einmal die 30 CENT auf ihre komplette Lagerkapazität. Das wäre leicht zu vermeiden gewesen, wenn man den Rabatt wie in Italien oder Frankreich erst beim Tanken ausweist. Dazu steigen die Preise wegen der "Nachfrage" noch einmal hoch und es bleibt fast nichts von der megateuren Subvention für diejenigen, denen sie eigentlich zu gute kommen soll.

