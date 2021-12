Wirecard-Skandal

Spur führt in arabischen Raum: Wo ist Jan Marsalek?

Plus Der frühere Wirecard-Vorstand ist fast 18 Monate auf der Flucht. Zunächst sprach vieles dafür, dass er in Russland untergetaucht ist. Nun gibt es eine neue Spur.

Von Stefan Stahl

Als Jürgen Schneider am 18. Mai 1995 im amerikanischen Miami festgenommen wurde, wirkte er fast erleichtert. Schon gut 13 Monate währte die Flucht des wohl größten Immobilien-Betrügers der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nachdem der damals 61-Jährige von einem Beamten des Bundeskriminalamtes angesprochen worden war, sagte der braun gebrannte Mann in Bermudashorts und Freizeithemd nur: „Ja, ich bin es.“ Der später verurteilte Scheider hatte zu einer eher amateurhaften Tarnung gegriffen: Er legte lediglich sein Toupet ab und lief mit Halbglatze, die von einem buschigen grau-schwärzlichen Haarkranz gesäumt war, zum Strand oder in den Supermarkt.

