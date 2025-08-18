Private Solaranlagen: Reiche zieht den Stecker

Hausbesitzer, die sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach setzen lassen wollen, müssen sich auf Veränderungen einstellen. Die neue Wirtschaftsministerin Katherina Reiche rüttelt an der Einspeisevergütung für den in das Netz eingespeisten Solarstrom. „Neue, kleine PV-Anlagen rechnen sich schon heute im Markt und bedürften keiner Förderung“, sagte die CDU-Politikerin im Interview mit unserer Redaktion. An der Einspeisevergütung für bestehende Photovoltaikanlagen will Reiche aber nicht rütteln. „Die Hauseigentümer haben für ihre Anlagen Bestandsschutz.“
Die Ministerin stellt damit ein zentrales Instrument der Energiewende infrage. Wer Solarstrom auf seinem Dach erzeugt und diesen in das Netz leitet, erhält einen festen Betrag pro Kilowattstunde. Dieser wird für 20 Jahre gewährt. Der Staat will damit den Ausbau grüner Stromquellen anreizen. Das gilt nicht nur für Sonnenstrom, sondern auch für die Windkraft und Biogasanlagen. Zum Start der Förderung vor einem Vierteljahrhundert war die Technik noch sehr teuer und hätte gegen den Strom aus Kraftwerken im Preisvergleich keine Chancen gehabt. Durch den weltweiten Hochlauf von Solarmodulen und Windrädern hat sich deren Preis deutlich verbilligt.
Die Förderung für Ökostrom schmilzt ab
Wer derzeit neue Solarmodule auf seinem Dach anschließt, bekommt dafür 7,86 Cent je Kilowattstunde Strom, die in das Netz geht. Der Wert gilt für die klassische Dachanlage mit einer Spitzenleistung von 10 Kilowatt, die im Mischbetrieb arbeitet. Die meisten privaten Solaranlagen arbeiten für den Eigenbedarf, nur der Überschuss wird eingespeist. Für die Volleinspeisung werden 12,47 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren bekamen die Hausbesitzer noch über 50 Cent je Kilowattstunde und zwar für die gesamte Förderperiode von zwei Jahrzehnten. Parallel zur Verbilligung der Technik hat die Bundesregierung die Förderung schrittweise abgesenkt.
Reiche kündigte weitere Auflagen an, auf die sich Betreiber von Windrädern und Solaranlagen künftig einstellen müssen – große wie kleine. „Wind an Land und Solaranlagen müssen sich in Zukunft stärker an den Kosten des Netzausbaus beteiligen“, betonte die 52-Jährige. Außerdem verlangt sie, dass die Anlagen ihren Strom intelligent einspeisen müssten. Deshalb sollen PV-Anlagen mit Stromspeichern verbunden und steuerbar sein, am Markt teilnehmen und ihren Strom vermarkten. Viele der kleinen Dachanlagen senden ihren Strom bislang unkontrolliert in das Netz und setzen es damit unter Druck.
Rasanter Zubau von Windrädern und PV unter Robert Habeck
Durch die Reformen von Reiches Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hat der Zubau an Windparks und PV-Anlagen deutlich an Tempo aufgenommen. Mittlerweile bringt der in den Sommermonaten üppig zur Verfügung stehende Sonnenstrom die Netzbetreiber ins Schwitzen, um eine Überlastung zu vermeiden. Bayern ist davon besonders betroffen.
Reiche hat sich vorgenommen, den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Ausbau der Stromleitungen besser zu synchronisieren. Das heißt, neue Anlagen nur dort, wo das Netz stark genug ist dafür. Sie hält es nicht mehr für zeitgemäß, dass Betreiber Anlagen errichten, wo sie wollten, ohne auf das Stromnetz Rücksicht zu nehmen. „All das macht unser Stromsystem unnötig teurer. Das will ich ändern“, erklärte sie. Ran will Reiche auch an die Einspeisevergütung, die den Betreibern gezahlt wird, wenn ihre Anlagen aus Schutz vor Netzüberlastung abgeriegelt werden (Redispatch). Diese Regelung habe für zu lange gegolten. In Deutschland stammen mittlerweile bis zu 60 Prozent des Stroms aus grünen Quellen.
Ja, es muss sich etwas ändern im Stromnetz, wie man am Blackout in Spanien/Portugal gesehen hat*). Aber auch bei den großen Stromabnehmern muss ein Umdenken passieren: Diese haben sich vor Jahrzehnten dort angesiedelt wo es Strom gab: An den Wasserläufen im Süden Deutschlands und im Ruhrgebiet. Jetzt kommt der Strom aus dem Norden und die Konzerne erwarten in einer Art sozialistischen Versorgungsmentalität, dass die Allgemeinheit ihnen den Strom bis vor die Haustür bringt und ihnen Stromtrassen quer durch Deutschland baut. Der Strom ist in Deutschland inzwischen dort, wo er erzeugt wird an der Küste teurer als 500 km weiter im Süden. Deutschland subventioniert also de facto Bayern, liebe Lokalpatrioten. Also warum sollen nur die Einspeiser einem Reglement unterliegen und nicht die großen industriellen Abnehmer? Weil sie bessere Lobby-Beziehungen zu Frau Reiche haben? *) seriöse technische Analysen zu Mängeln unseres Netzes von Prof.Dr.Ing Krauter und Prof.Fette finden sich bei youtube
Niemand sieht bei der französischen Strom-Gesamtproduktion diese Quallen in einem einzigen Atomkraftwerk - weiter deutliche Überproduktion für den Export: www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?c=FR&l=de&week=32&year=2025
Subventionen für Strom zur Mittagszeit, den keiner braucht sind sicher nicht sinnvoll. Es wird nichts verboten sondern nur die Gier von „grünen“ Investoren zur sommerlichen Mittagszeit begrenzt - gut so! Wir brauchen keine PV-Abzocker ohne Speicher, ohne Wärmepumpe oder ohne E-Auto. Alles über ein Balkonkraftwerk hinaus muss hinsichtlich der Einspeisung schlicht netzdienlich sein.
Zur Erinnerung: Mit dem Stromeinspeisegesetz (1991) von CDU/CSU/FDP/GRÜNE und dem anschließenden Erneuerbare-Energien-Gesetz haben wir es geschafft, dass wir heute keinen neuen tödlich strahlenden Atommüll mehr herstellen und bald 60 % unseres Stroms aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Das haben Umweltschützer, Forscher, visionäre Unternehmer und Politiker gegen den Widerstand der Stromkonzerne geschafft. Jetzt müssen wir weiter Richtung 100 % EE-Versorgung vorangehen. Auch sollten wir immer mehr marktwirtschaftliche Mechanismen in den Energiemarkt einbauen. Dazu gehört gemäß Verursacherprinzip, dass Produzenten und Konsumenten auch die Folgekosten von Energieerzeugung und -verbrauch bezahlen. Allerdings will Frau Reiche den Ausbau von Solar und Wind grundsätzlich abbremsen, den Klimaschutz abschwächen und unsere Stromversorgung gefährden. Initiativen für den Klimaschutz zeigt sie nicht. Raimund Kamm
Das funktioniert nur, weil uns unsere Nachbarn kräftig mit Kohle- und Atomstrom unter die Arme greifen. Abgesehen sind die Kosten für EEG und Netzentgelte kumuliert im exponentiellen Wachstum. Eine pauschal-Förderung einzustellen erachte ich als Ingenieur aus der Energiewirtschaft als maximal sinnvoll. Eine Förderung sollten es ausschließlich für Netzdienliche Kapazitäten geben. Also Erneuerbare Energien, die das Netz entlasten. Heute wird auf kWh-Maximierung geachtet und das Netz in Deutschland eher belastet als entlastet. Wir rühmen uns ständig mit unseren tollen Strommix. Das stellt sich aber als reine propaganda raus, wenn man ein Blick in die Statistik wirft. Nach CO2/kWh sind nur einen Platz besser als der EU-Durchschnittswert. Vor uns unter anderem Belgien, Niederlande, Luxembourg, Österreich, Schweden, Irrland, Malta, uvm. - Dabei verprassen wir mehr Steuergeld für unseren „Energiewandel“ als alle anderen zusammen.
"dass wir heute keinen neuen tödlich strahlenden Atommüll mehr herstellen" Und dennoch auf den Atomstrom aus den Nachbarländern angewiesen sind. Natürlich ist Ihnen dieser Fakt als Lobbyist durchaus bewusst, aber was soll's. Oder warum waren im Dezember die MWh-Preise bei 900 € und mehr, und unsere Nachbarn ziemlich verärgert darüber?
Natürlich sind wir nicht auf den Atomstrom von Nachbarn angewiesen. Suchen Sie einen Beleg, und Sie werden es selber erkennen. Raimund Kamm
>>Oder warum waren im Dezember die MWh-Preise bei 900 € und mehr, ...<< Nicht belegt und grundfalsch! Raimund Kamm
Sorry Herr Kamm, Sie sind ein Träumer. Natürlich wäre es schön, wenn wir Energie zu 100 % über erneuerbare gewinnen können. Aber in der Realität schaut das doch anders aus. Insofern erwähnen Sie nicht die Systemkosten (die mit dem Anteil EE immer weiter steigen), Sie erwähnen nicht, dass mit Ausnahme von Wasserkraft Wind und Strom im Falle eines Blackouts (steigt ebenfalls mit dem Ausbau der EE) nicht schwarzstartfähig sind, Sie erwähnen nicht, dass es bisher Großspeicherlösungen nur vereinzelt gibt und deren "Fassungsvermögen" um ein Vielfaches kleiner ist, als der tägliche Strombedarf eines Noch-Industrielandes (in Deutschland Terrawattstunden Strombedarf zu Megawattstunden Großspeicher). Dass der Vergütung der Stecker gezogen werden soll, finde ich gut, irgendwann sollte diese Subvention, was anderes ist es nicht, gestoppt werden.
"Systemkosten (die mit dem Anteil EE immer weiter steigen"" Falsch! Die Systemkosten für den Atom- und CO2-Müll machen jährlich Milliarden aus und wir senken sie durch die Energiewende. "Wind und Strom im Falle eines Blackouts (steigt ebenfalls mit dem Ausbau der EE) nicht schwarzstartfähig sind" Zweimal falsch. Windkraft- wie Solaranlagen können mit Batteriespeichern und spezieller Leistungselektronik schwarzstartfähig gemacht werden. Das war bisher nicht nötig, da wir in Deutschland weltweit eine der zuverlässigsten Stromversorgungen haben. Mit dem Anstieg der EE-Quote sind die Minuten des Stromnetzausfalls (SAIDI) sogar gesunken. 2006 hatten wir eine EE-Quote von 12,2 Prozent und der SAIDI betrug 21,5. 2023 lag die EE-Quote bei 54,7 Prozent und der SAIDI bei 12,8. Quellen BNetzA und Energy Charts. Unsere energiepolitische Diskussion krankt daran, dass einige sich nicht um die Fakten bemühen und dann ohne Sachverstand stramme Meinungsäußerungen machen. Raimund Kamm
führte am 12. Dezember besonders zwischen 17 und 18 Uhr zum höchsten Preis (EPEX Spot) an der Börse für die Megawattstunde (MWh) von 936,28 Euro https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-12/dunkelflaute-strompreise-verbraucher-faq Was ist hier nicht belegt und grundfalsch?
Herr Kamm, ich gehe davon aus, dass z. B. die Sachverständige und Professorin für Energiesysteme Monika Grimm oder der Bundesrechnungshof ohne ideologische Scheuklappen durch die Welt laufen. Aufgrund der Volantilität der EE nehmen natürlich bei deren Zunahme die Systemkosten zu, das ist überall nachzulesen, wird aber von Bescheuklappten gerne ignoriert. Das ist natürlich in Teilen lösbar, es fehlt aber weiterhin eine effiziente Steuerung aller Komponenten und wirkliche Großlösungen für Speicher gibt es bisher nicht (in Deutschland). Und ja, die Energiewende in Deutschland ist in dieser aktuellen Form gescheitert, weil es doch komplizierter ist, als die gerne bemühte Floskel "Wind und Sonne schicken keine Rechnung". Wenn Sie schon SAIDI ansprechen, dann ist der Wert seit 2014 relativ konstant bei rund 10 Minuten mit einer einer Spitze 2017 mit fast 13 Minuten. Ein Zusammenhang mit EE-Quote ist nicht erkennbar, taugt also für Argumentationsketten nicht!
Reiche ist eine Lobbyistin der fossilen Energie.
Genau so ist es, Herr Hattensaur, und unter diesem Aspekt muss man alle ihre Vorstöße sehen. Man versucht, den Menschen due erneuerbaren Energien so madig wie möglich zu machen, statt die nötige Infrastruktur zu schaffen. Reiche versucht ihren Gaspläne durchzubekommen und schlussendlich werden wir bei Putin wieder um billiges russisches Gas betteln.
Herr Hoeflein: keine Überheblichkeit. Mir ist sehr wohl klar, dass man der Realität nicht entkommen kann und somit immer Kompromisse eingehen muss. Aber man soll seinen moralischen Kompass nicht ganz außer Acht lassen.
Der teuerste Strom aller Zeiten ist immer noch der Atomstrom.
Windstrom aus Bayern ist Dank Habecks §36h EEG mit einem Korrekturfaktor von 1,55 auf den üblichen norddeutschen Vergütungssatz teurer und unzuverlässiger als Atomstrom.
Der Gesetzgeber hat durch das Referenzertragsmodell den Windkraftanlagen (WKA) in Leichtwindgebieten eine höhere Mindestvergütung garantiert. So sollen die WKA über ganz Deutschland verteilt werden. Das stützt die Versorgungssicherheit und verteilt die Landschaftsbelastung. Denn manchmal weht auch mehr Wind im Süden als im Norden. Übrigens: Der Marktwert für süddeutschen Windstrom (also, was bei der Vermarktung an der Börse erlöst wird) ist im Schnitt höher als der für norddeutschen Windstrom. Denn süddeutsche Anlagen produzieren im Unterschied zu norddeutschen Anlagen häufig auch in Stunden, in denen der Börsenpreis für Strom hoch ist. Zur Versorgungsunsicherheit von Atomstrom. Das hat Japan schmerzhaft nach dem Erdbeben im Jahr 2011 erfahren. Und das hat Frankreich 2022/23 erlebt als über die Hälfte der AKW ausgefallen ist. Raimund Kamm
Zuverlässige Stromversorgung? Frankreich musste jetzt in seinem größten AKW 4 Blöcke a 910 MW abschalten - Quallen haben "unvorhergesehen" die Filter verstopft Raimund Kamm
Windkraft in Deutschland am 11.8.2025 mit 8% Anteil hinter PV, Kohle, Gas und Biomasse nur auf Platz 5 - dagegen sind Quallen in nur einem Atomkraftwerk nicht wirklich ein Problem der Versorgungssicherheit…
@ Pfleiderer Die Versorgung mit Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) setzt auf den EE-MIX. So hat an dem von Ihnen angeführten 11.8. Solar 502 GWh (Gigawattstunden = Millionen kWh), Windkraft 80 GWh, Wasserkraft 54 GWh und die Bioenergie 105 GWh geliefert. Damit wurden 60 % des dt. Stromverbrauchs aus in Deutschland erzeugtem EE-Strom gedeckt. Quelle: Energy Charts. Raimund Kamm
Eine richtige Entscheidung. Denn wenn die private Solaranlage nicht genügend Energie liefert muss der Versorger entsprechende Leistungen dauernd vorhalten und auch bei Spitzeneinspeisung Zeiten durch private Erzeuger die Netzstabilität schaltungstechnisch managen. Und Beides ist nur mit hohem Aufwand zu bewerkstelligen wie Vorhalt von Gaskraftwerken mit hohem Investitionsaufwand bei geringer Nutzung.
So nicht richtig. Mein Versorger Naturstrom muss beispielsweise als Bilanzkreisverantwortlicher immer genau so viel Strom einspeisen, wie seine Kunden aus dem Stromnetz entnehmen. Das gilt so für alle Stromanbieter. Ist der Bilanzkreis nicht ausgeglichen, müssen die Übertragungsnetzbetreiber mit teurer Ausgleichsenergie einspringen. Sie haben neben ihrem Gebietsmonopol diese gesetzliche Pflicht. Diese Ausgleichsenergie müssen die Stromanbieter zahlen. Mit vielen Maßnahmen, z. B. kurzfristigen Käufen oder Verkäufen von Strom, vermeiden sie die teure Ausgleichsenergie. Der Einsatz teurer Gaskraftwerke ist nur ein Mittel. Sowohl Stromhändler wie Übertragungsnetzbetreiber haben viele weitere und meistens preiswertere Möglichkeiten. Raimund Kamm
Herr Kamm verwechselt hier Versorger mit Netzbetreiber - seine Naturstrombude macht gar nichts für die Netzstabilisierung - niemand in diesem Land weiß sekundengenau, was alle Kunden von „grünen“ Stromanbietern gerade verbrauchen. Dafür müsste man deren Kunden obligatorisch ein Smartmeter einbauen - dafür gibt es aber die gleichem Kriterien wie bei Kunden von Graustrom mit Atom- und Kohleanteil.
Diese Vergütung ist seit mehreren Jahren sinnlos und sollte schon vor etlichen Jahren abgeschafft werden. Es ist durchaus legitim, wenn Haushalte die Vergütung beanspruchen können; Aber Wirtschaftsunternehmen, die Windkraftanlagen in der Ost/Nordsee erstellen und danach mit Diesel die Rotoren bewegen weil sie ja noch keine Genehmigung zum Betrieb hätten, gleichzeitig aber Ausgleichszahlungen erhalten, weil sie ja keinen Strom einspeisen können... Ist schon sehr frech von einer Firma die mit E beginnt. Diejenigen die solchen Schwachsinn seitens der Regierung zu verantworten haben müssen sich perönlich dafür verantworten und nich weiter auf ihr Mandat scgieben!
Vermutlich werden 0,001% aller Windenergieanlagen weg eines Sonderfalls zum erhalt der Funktionsfähigkeit mir einem Motor betrieben. Nur zur Richtigstellung Ihres Kommentars.
Herr Reim, können Sie belegen, dass dies heute so ist oder nutzen Sie nur eine uralte Geschichte, um gegen die EE Stimmung zu machen? Zum Nachdenken: Als die B17 Richtung Süden neu gebaut wurde, standen viele Brücken auch schon jahrelang ungenutzt in der Landschaft und wie Steuerzahler mussten dafür Zinsen zahlen. Raimund Kamm
Dank Habeck auf einen guten Weg zur Unabhängigkeit von Gas und Öl und dank Merkel von Kernenergie. Wie super das in Deutschland funktioniert, können Sie jeden Tag aufs neue feststellen an den steigenden Insolvenzen unserer Industrie und den teuersten Strompreise weltweit. Danke Robert, Danke Angela....
Ein Verklausurierter Kommentar ohne Inhalt, den Herr Klamert in ein paar Stunden selbst nicht mehr kapiert.
Ich habe zufällig Elektrotechnik studiert und verstehe den Aufwand den die neue Habecksche Energiephilosophie erforderlich macht und in die Folge die Energiepreise nach oben getrieben hat. DEU hat wesentliche höhere Energiepreise als viele Nachbarländer- Ergebnis energieintensive Unternehmen geben auf oder wandern ab. Ich zahle heute als Privatkunde fast 50% mehr als vor 5/6 Jahren bei gleichbleibendem Verbrauch.
Ach Herr Reim, ich weiß sehr wohl, was ich mit meinem verklausolierten Kommentar gemeint habe, hätte ich diesen nicht so verklausoliert, hätte diesen die Augsburger Allgemeine eventuell nicht veröffentlicht. MfG.
Gut, dass wir Umweltschützer sind und mit Energieeinsparmaßnahmen sowie PV auf dem Dach unsere Energiekosten gesenkt haben. Raimund Kamm
Herr Klamert, wo soll denn der tödlich strahlende Atommüll, dessen Produktion Sie das Wort reden, gelagert werden? Und wo sollen die Menschen hin flüchten die aufgrund der von Ihnen akzeptierten Erderhitzung ihre Heimat verlieren? Raimund Kamm
Das mit dem "Stecker ziehen" in der Überschrift ist etwas übertrieben. Dank Habeck sind wir auf einem guten Weg zur Unabhängigkeit vom Öl und Gas der arabischen Ölstaat, Russland, USA und anderen "Schurkenstaaten" . Wenn jetzt der weitere Ausbau an die vorhandene Infrastruktur angepasst wird, muss das doch nicht schlecht sein. Dann kann auch der Strompreis für alle sinken.
Wenn Sie mit allen Ländern. die Sie aus Ihrer "höheren" Warte als Schurkenstaaten betrachten keine Geschäfte mehr machen, wollen, fällt aber ein Großteil unserer Absatzmärkte auch weg. Welche Überheblichkeit spricht aus Ihrer Aussage!!!
Ja, Johann Storr, mit der falschen Energiepolitik gerade der CSU wurden wir abhängig vom russischen und jetzt u.a. amerikanischen LNG gemacht. Das hat die Preise wachsen lassen. Auch die Marktmacht von E.on und seinen Tochtergesellschaften Westenergie (dort war Frau Reiche Chefin) oder LEW hat zu höheren Preisen geführt. 3.7.25 https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/energie-netzbetreiber-erzielen-hohe-renditen-auf-kosten-der-verbraucher-a-e6f5b187-646a-433e-9351-d2e5eba1b4b8 Frech, dass Frau Reiche, die Chefin einer Netzbetreiberfirma war und für die überhohen Strompreise mitverantwortlich ist, jetzt dies der Solar- und Windenergie in die Schuhe schieben will. Raimund Kamm
Gut, dass es Menschen gibt, die faires Wirtschaften bevorzugen und lieber nicht bei Sklavenhaltern, Menschenschindern und Massenmördern einkaufen! Raimund Kamm
