Einbrecher aus Versehen - Alkoholisierter Mann bricht ein

Zu einem kuriosen Einbruch in einem Wohnhaus kam es am Ende der Weihnachtstage in Rosenheim. Ein 19-jähriger Mann war alkoholisiert in das Haus eingedrungen im Glauben, in seiner eigenen Wohnung zu sein, wie die Polizei mitteilte. Nach Eintreffen der Beamten habe der «merklich verwunderte» Mann gefragt, was die Polizei bei ihm mache.

Die 47-jährige Hausbewohnerin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem sie den Einbruch festgestellt hatte und selbst aus dem Haus geflüchtet war. Der Einbrecher hatte zuvor in der Innenstadt beim Feiern «etliches an alkoholischen Getränken» konsumiert, hieß es. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Ins Haus gekommen war der junge Mann über die Terrassentür. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.