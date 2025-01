Handy für Döner verkauft - Mann täuscht Diebstahl vor

Tausche Handy gegen Döner: Dieses schlechte Geschäft hat einem Mann in Unterfranken nun ein Strafverfahren beschert. Der 49-Jährige hatte wohl Appetit auf einen Döner und verkaufte dafür am Samstag in Kitzingen sein Handy für fünf Euro an einen anderen Mann, wie die Polizei mitteilte. Als er bemerkte, dass sein Telefon wertvoller als der Imbiss war, wählte er kurzerhand den Notruf und erfand einen Diebstahl.

Die Polizisten erreichten den 35 Jahre alten Käufer unter der Handynummer und machten das Geschäft rückgängig. Der 49-Jährige bekam zwar sein Telefon zurück, muss sich aber jetzt wegen Missbrauch des Notrufs und Vortäuschens einer Straftat verantworten. Ob er den Döner noch kaufte, war der Polizei nicht bekannt.