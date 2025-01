Die Grippewelle rollt - so viele Menschen sind krank

Derzeit sind viele Menschen in Deutschland an Grippe erkrankt. Während bei den einen gerade erst das Halskratzen losgeht, haben es manche jedoch schon hinter sich. Nun gibt auch das Robert-Koch-Institut (RKI) bekannt: Die Grippewelle begann rückblickend bereits in der Woche des 30. Dezembers. Dort hieß es in einem Bericht von Experten zu akuten Atemwegserkrankungen: „Influenzaerkrankungen werden in allen Altersgruppen verzeichnet.“

So viele Menschen sind derzeit an Grippe erkrankt

In der vergangenen Wochen wurden dem RKI rund 11.000 Fälle bestätigt, in der Vorwoche seien es noch knapp 5000 gewesen. Seit Saisonbeginn Anfang Oktober waren es insgesamt an die 29.500 gemeldete Fälle. Im Vergleich zum Jahr 2023/2024 hat die Grippezeit in diesem Winter etwas später begonnen. Vor einem Jahr legte das RKI den Start bereits ab Mitte Dezember fest.

Maßgeblich für die Einschätzung des RKI sind Ergebnisse aus einem Überwachungssystem, bei dem Proben von Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen untersucht werden. Vom Beginn der Grippewelle kann man RKI-Angaben zufolge stark vereinfacht dann sprechen, wenn in jeder fünften Patientenprobe Influenza A- oder B-Viren nachgewiesen werden. Bereits vergangene Woche hatten die Experten mitgeteilt, dass der Beginn der Welle sich andeutet.

Was ist eigentlich eine Grippe?

Nicht jede Krankheit ist derzeit eine Grippe. Oft handelt es sich auch nur um eine Erkältung. Die Symptome einer Grippe sind oft stärker ausgeprägt und beginnen plötzlich: starke Kopfschmerzen, ein trockener Reizhusten und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Schnupfen kommt bei einer Influenza eher selten vor. Ältere Menschen entwickeln zudem oft kein Fieber.

Verläuft die Infektion ohne Komplikationen, bessern sich die Beschwerden meist nach fünf bis sieben Tagen wieder. Oft bleibt der Husten für insgesamt zwei bis drei Wochen.

Was tun bei Grippe?

Wer nun Vitamin-C-Tabletten einwirft, in der Hoffnung, den Infekt auszubremsen oder zu verkürzen, den muss Uwe Popert von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin enttäuschen. „Für Tabletten mit Vitamin C haben wir keine guten Belege einer Wirksamkeit.“ Was dem Körper aber jetzt guttut: eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse.

Wichtigste Verhaltensregel ist aber, den Körper zu schonen - also ausgiebig zu ruhen und zu schlafen und auf Sport zu verzichten. Der Grund: „Solche akuten Viruserkrankungen können auch das Herz-Kreislauf-System schädigen und etwa zu Herzmuskelentzündungen führen“, erklärt Leif Erik Sander, Direktor der Infektiologie der Berliner Charité. „Zu frühzeitige körperliche Belastung birgt das Risiko, dass es zu Komplikationen kommt.“

Bis wann Grippeschutzimpfung?

Den Piks noch nachzuholen, macht durchaus Sinn, wie der Infektiologe Prof. Leif Erik Sander sagt. Auch jetzt, wo die Grippewelle läuft. „Im Grunde ist es nie zu spät - solange die Grippewelle noch nicht durch ist“, sagt er. Auch im Januar oder Februar lohnt sich die Impfung daher aus seiner Sicht noch. Gut zu wissen: „Es dauert rund zwei Wochen, bis sich die Immunität vollständig aufgebaut hat“, sagt Sander.

Eine Grippeschutzimpfung wird in Deutschland unter anderem Menschen ab 60, Schwangeren, chronisch Kranken, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichem Risiko empfohlen. (mit dpa)