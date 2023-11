Faschingsstart: In Türkheim wie immer, in Buchloe mal ganz anders

Die Wertachfunken stürmen am 11.11. das Türkheimer Rathaus. Ähnlich war das auch in Buchloe geplant, doch dort steht die Buchlonia am Samstag vor verschlossenen Türen.

Fasching steht vor der Tür und alle Närrinnen und Narren stehen in den Startlöchern. Am 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit - üblicherweise mit dem Rathaussturm, bei dem der Bürgermeister den Faschingsfreunden symbolisch den Rathausschlüssel übergibt. Wie gewohnt stürmen die „Türkheimer Wertachfunken“ am Samstag, 11.11. um 11:11 Uhr das örtliche Rathaus und lassen sich von Bürgermeister Christian Kähler den Rathausschlüssel übergeben. Dabei werden die drei Garden, die Prinzenpaare und der gesamte Hofstaat vorgestellt. Freunde und auch die Türkheimer sind willkommen. Am Abend ab 20 Uhr steigt die traditionelle „Fasching-Auftaktparty“ im Juze in Irsingen.

In Buchloe hat der Faschingsstart heuer kein so gutes Timing: Das Rathaus ist am Samstag geschlossen, niemand da zum Schlüssel-Übergeben. Dennoch lassen sich die Mitglieder der hiesigen Fastnachtszunft die Laune nicht verderben. Sie haben sich ein Alternativprogramm überlegt.

Fasching in Buchloe: Buchlonia organisiert Stand auf dem Wochenmarkt am Samstag

"Wir haben einen Stand mit Punsch, Waffeln und Muffins auf dem Wochenmarkt", sagt Michaela Barthelmes, Zweite Vorsitzende des Faschingsvereins. Außerdem bieten die Buchloer Närrinen und Narren ab circa 9.30 Uhr musikalische Unterhaltung und haben getreu ihrem Motto "Wir sand da - Buchlonia" eine Polonaise auf dem Areal am Immlepark geplant. "Die Showtanz-Mädels sind auch mit dabei", ergänzt die Zweite Vorsitzende. Wer sich also auf die närrische Zeit einstimmen will, der sei am Samstag beim Wochenmarkt genau richtig.

Weitere Pläne für die kommenden Wochen und Monate haben die Verantwortlichen des stetig wachsenden Faschingsvereins auch schon geschmiedet: So wollen sie etwa bei den umliegenden Umzügen mit am Start sein; und heuer - anders als noch in den vergangenen Jahren - nicht mehr als reine Fußgruppe, sondern sogar mit einem eigenen Wagen. Zudem soll die traditionelle Rückgabe des Rathausschlüssels am Rosenmontag im Februar ebenfalls stattfinden. Nur wie der Schlüssel bis dahin in die Hände der Faschingsenthusiasten gelangen soll, "das müssen wir uns noch überlegen", sagt Barthelmes und lacht.

Lesen Sie dazu auch