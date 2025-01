Jubiläen und schöne Orte: 25 Gründe im Jahr 2025 auf Reisen zu gehen

1. Auf nach Rom. Alle Wege führen nach Rom, wo 2025 das Heilige Jahr gefeiert wird. Der Papst gewährt dabei den Gläubigen bei Erfüllung bestimmter Bedingungen den Ablass aller Sünden. Rund 45 Millionen Besucher werden in der italienischen Hauptstadt erwartet. Dazu gehört das Durchschreiten der Heiligen Pforten in den vier Patriarchalbasiliken (Petersdom, Santa Maria Maggiore, St. Paul vor den Mauern und Lateran). Außerdem sind verschiedene Pilgerwege ausgewiesen. (www.iubilaeum2025.va).

2. Mit Chemnitz feiern. Wie praktisch, in diesem Jahr liegt die Kulturhauptstadt mehr oder weniger gleich um die Ecke. Was Chemnitz und die slowenische Kulturhauptstadt Nova Gorica und Gorizia in diesem Jahr alles aufbieten, lesen Sie auf den Innenseiten des Reise-Journals.

3. Kumbh Mela in Indien. Blumenkränze und Räucherstäbchen treiben auf dem Wasser, die Tage sind erfüllt von Gesängen und Trommeln, der Rauch irdener Lampen zieht durch die Luft. In Indien wird die Kumbh Mela vom 13. Januar bis zum 26. Februar in Prayagraj stattfinden und Millionen von Anhänger und neugierigen Reisenden aus der ganzen Welt anziehen. Die Kumbh Mela gilt als größte Menschensammlung der Welt. Alle wollen die Kraft des Glaubens erleben. Für die Pilger und Pilgerinnen ist der Höhepunkt des Festes ein Bad im Ganges, der die Gläubigen von ihren Sünden reinigen soll.

4. In die Notre-Dame. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris kann fünf Jahre nach einem verheerenden Brand frisch renoviert wieder besucht werden. Der Eintritt ist gratis, eine Turmbesteigung kostet zehn Euro. Es wird wegen des Besucherandrangs empfohlen, online einen Besuchszeitraum zu reservieren. Pro Tag dürfen 40.000 Menschen die 850 Jahre alte Kathedrale besichtigen. Pilgergruppen bis zehn Personen können ab 1. Februar in den Sakralbau, Besuchergruppen bis 25 Personen ab 9. Juni.

5. Tanzen in der Karibik. Natürlich kann man auf Trinidad und Tobago baden und lesen … Das Highlight der karibischen Zwillingsinseln ist allerdings der Karneval, der mit Steelpan-Battles, Stockkampf-Wettbewerben und Calypso-Duellen gefeiert wird. Die Kostümparaden am 3. und 4. März 2025 sind der Höhepunkt der Festivitäten. Unbedingt mitfeiern!

Icon Vergrößern Walzerkönig Johann Strauss würde 2025 seinen 200. Geburtstag feiern. Wien feiert den Komponisten dieses Jahr nicht nur musikalisch. Foto: Barbara Gindl, dpa Icon Schließen Schließen Walzerkönig Johann Strauss würde 2025 seinen 200. Geburtstag feiern. Wien feiert den Komponisten dieses Jahr nicht nur musikalisch. Foto: Barbara Gindl, dpa

6. Alles Walzer in Wien. 2025 dreht sich in Wien alles um den Walzer. Denn Walzerkönig Johann Strauss würde seinen 200. Geburtstag feiern. „An der schönen blauen Donau“, „Wiener Blut“, „Die Fledermaus“ - und links herum. Das Motto des Festjahres „Wien in Strauss und Braus“. Am 5. April wird der „Fledermaustag“ veranstaltet, bei dem im „MuseumsQuartier“ u.a. eine audiovisuelle Mappingshow geboten wird. Bunt gemischt sind auch die Veranstaltungsorte, darunter der Musikverein und die Staatsoper – aber auch der Zentralfriedhof und die Donauinsel gehören dazu (www.johannstrauss2025.at).

7. Zur Expo in Japan. In Osaka wird am 13. April die Expo eröffnet - 2025 schon zum zweiten Mal. Die Stadt gehört zu den offensten und dynamischsten in Japan. In Osaka kann man die markante Burg der Shogune besichtigen, durch Museen schlendern und natürlich wunderbar Okonomiyaki essen, die japanische Pizza. Im deutschen Pavillon dreht sich übrigens alles um den Klimaschutz.

8. Mal wieder nach Südtirol. Wandern, gut Essen, diese Berge, das sind die klassischen Gründe, warum es so viele nach Südtirol zieht. In Brixen findet vom 24. April bis 12. Mai das Waterlight-Festival statt. Noch ein Grund mehr, sich auf den Weg nach Südtirol zu machen. Hier kann man abends von einem markanten Punkt der Stadt zum nächsten spazieren und sehen, was sich Künstler zum Thema Wasser ausgedacht haben. Besonders imposant der Domplatz.

9. Aufblühen. Warum weit weg, wenn die Blütenträume ganz nah sind? 137 Tage feiert in Furth am Wald, die sogenannte Drachenstadt im Naturpark Oberer Bayerischer Wald, ab 22. Mai mit der Landesgartenschau ein grünes Sommerfest unter dem Motto „Sagenhaft viel erleben“. Die Flüsse der Stadt rücken dabei in den Fokus der Planer und entfalten sich zu neuen hochwertigen Freizeit- und Erholungsräumen. Der Brücken-Loop soll das Herzstück der Gartenschau werden.

Icon Vergrößern Der Europapark Rust feiert 2025 sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa Icon Schließen Schließen Der Europapark Rust feiert 2025 sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa

10. Aaaaaachterbahnfahren. 2025 feiert der Europa-Park in Rust feiert am 12. Juli seinen 50. Geburtstag. Was einmal ganz klein begann ist mittlerweile Europas größter Freizeitpark. Auch 2025 wird das Europa-Park Erlebnis-Resort weiter wachsen: Der Bereich des Camp Resort & Europa-Park Camping wird mit neuen gastronomischen Angeboten und zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Wer den Nervenkitzel sucht, ab in den kroatischen Themenbereich zum Multi Launch Coaster „Voltron Nevera powered by Rimac“. Es geht auch sanfter: in der „Tiroler Wildwasserbahn“.

Viele Veranstaltungen über den Bauernkrieg im Allgäu

11. Freiheitskampf fühlen. Der Bauernkrieg ist eine der bewegtesten Epochen deutscher Geschichte: Das Ende des Aufstandes jährt sich dieses Jahr zum 500. Mal. 1525 erhoben sich Bauern, Städter und Bergleute gegen den Adel und forderten mehr Rechte. Die Kämpfe kosteten mehr als 70.000 Menschen das Leben. Im Allgäu finden das ganze Jahr zahlreiche Veranstaltungen statt - einen Überblick gibt es hier: www.allgaeu.de. Vom 14. Juni bis 17. August gibt es eine Inszenierung über den Freiheitskampf auf der Altusrieder Freilichtbühne. In den Luther-Museen Eisleben und Mansfeld läuft die Ausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeyt“. Im Kloster Schussenried startet am 26. April eine Schau zu diesem Thema: www.bauernkrieg-bw.de.

12. Warum nicht nach Toulouse? Die Trendscouts von Lonely Planet haben Toulouse auf Platz eins der sehenswerten Städte im Jahr 2025 gekürt. Zurecht. Hier mischt sich eine reiche Geschichte mit der futuristischen Cité de l‘espace, der Weltallstadt. Dazu eine labyrinthartige Stadt, malerische Uferpromenaden und köstliches Essen. Am 27. August wird in der Stadt die Wiedereröffnung des Musée des Augustins gefeiert – ein ehemaliges Kloster aus dem 14. Jahrhundert, das seit 1795 ein Highlight der Kunstszene von Toulouse ist. Warum nicht dabei sein?

Vilnius ist die Grüne Hauptstadt Europas 2025

13. Amsterdam feiert. Am 27. Oktober 1275 wurde Amsterdam – damals noch als „Amestelledamme“ erstmals urkundlich erwähnt. Zum 750. Geburtstag sind jede Menge Events, Ausstellungen und Stadtfeste. Die Ringautobahn A10 etwa wird am 21. Juni zur Festmeile und vom 20. bis 24. August 2025 lädt die „Sail Amsterdam“, die nur alle fünf Jahre stattfindet, zu einem großen Windjammertreffen (https://amsterdam750.nl).

14. Warum nicht mal nach Kamerun? Das zentralafrikanische Land feiert den 65. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Wer kennt schon die unberührten Strände von Kribi, die erinnern eher an „Cast Away“ als an Cancún, schwärmt die Reisebibel Lonely Planet. Aber auch die pulsierenden Städte Douala und Yaoundé lohnten sich.

Icon Vergrößern Vilnius ist 2025 die Grüne Hauptstadt Europas. Foto: stock.adobe.com Icon Schließen Schließen Vilnius ist 2025 die Grüne Hauptstadt Europas. Foto: stock.adobe.com

15. Vilnius kennenlernen. Vilnius, kennt schon Vilnius? Dabei ist die charmante, litauische Hauptstadt absolut eine Entdeckung wert, nicht nur, weil sie 2025 Grüne Hauptstadt Europas ist. Die Stadt ist zu 61 Prozent von Grünflächen geprägt und hat eine kuriose Künstlerstadt in der Stadt. Dazu viele geschützten Wälder im Land, Seen und schließlich die berühmten Sanddünen der Kurischen Nehrung.

Palma wird 2025 eine neue Uferpromenade einweihen

16. Natürlich Mallorca. Eine lebendige Food- und Kunstszene, ein reiches Erbe an Handwerkskunst und historische Monumente treffen in der stilvollen Stadt Palma auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca aufeinander. Im Jahr 2025 wird diese alte, am Mittelmeer gelegene Regionalhauptstadt eine umweltfreundliche Uferpromenade einweihen. Dann lässt es sich 2025 noch besser durch die Inselhauptstadt bummeln.

17. Prost im Burgenland. Das Martiniloben ist eine schöne Tradition im Burgenland. Vom 7. bis 16. November öffnen 19 Winzer in Podersdorf am Neusiedlersee ihre Kellertür und laden zum Verkosten ein. Zum Programm gehören Windmühlenführungen, Steppensee-Rundfahrten, der Besuch des Bauernmarkts und auch ein Martinigansl gehört dazu. Highlight ist der traditionelle Hiataeinzug, der am 15. November entlang der Seestraße stattfindet.

18. London ruft. Wenn es einen kulturellen Vorwand braucht, um nach London zu reisen, hier ist er: Die Tate Britain in London widmet ab 27. November William Turner und John Constable eine große Ausstellung. Anlass ist der 250. Geburtstag beider Maler. Beide nutzten die Landschaftsmalerei als Mittel, um die sich verändernde Welt um sie herum widerzuspiegeln. Während Turners kraftvolle Gemälde die Kunstkritiker seiner Zeit schockierten, gelang es Constables, mit ausdrucksstarken Wolkenskizzen, die Natur und wechselnde Lichtstimmungen einzufangen. (www.tate.org.uk).

In New York gibt es im Central Park Neues

19. Manchester rockt. Für Fans des 90er Jahre Britpops gibt es endlich ein Aufatmen. Kein Geringerer als die Gallagher-Brüder mit ihrer Band Oasis haben nach vielen Jahren Streit eine Wiedervereinigung und Tour für 2025 angekündigt, und zwar am 19. Juli spielt die Band in Manchester, der Stadt, wo sie sich einst zusammengefunden haben, im Heaton Park. Also warum nicht mal der Industriestadt einen Besuch abstatten und dabei das Fußballmuseum und ein Spiel von Manchester United besuchen?

20. Sterne und Formel 1 in Bahrain: Im Urlaub Romantik und ein Formel-1-Rennen miteinander vereinen. Klingt unmöglich? Ist es aber nicht. Einfach in den Wüstenstaat Bahrain fliegen. Unter klarem Nachthimmel liefern sich die Rennfahrer dort am 11. bis 13. April ein außergewöhnliches Rennen unter Flutlicht. Wenige Tage zuvor, am 29. März, gibt es passenderweise eine partielle Sonnenfinsternis.

Michael Jackson-Songs in Hamburg hören

21. Basel boomt. Mit gleich zwei Großevents punktet die Stadt am Rhein. Der ESC, der größte Musikwettbewerb der Welt, lockt Fans und Neugierige am 10. bis 17. Mai an. Wer damit nicht soviel anfangen kann, der sollte sich Basel für den Juli vormerken, denn am 2. bis 27. Juli steigt dort die Frauen-Fußball EM. Zwischen den Events einen Abstecher zum mittelalterlichen Münster einplanen, dort ist der Gelehrte Erasmus von Rotterdam begraben.

Icon Vergrößern Eine Szene aus dem Michael Jackson Musical im Stage Theater in Hamburg. Foto: Marcus Brandt, dpa Icon Schließen Schließen Eine Szene aus dem Michael Jackson Musical im Stage Theater in Hamburg. Foto: Marcus Brandt, dpa

22. „Thriller“ und Surrealisten in Hamburg. Nein, es geht um kein Crime-Dinner, sondern das Michael Jackson Musical. Das läuft seit 2022, am Broadway in New York, hatte eine Million Besucher und hat es jetzt in die Musical-Metropole Hamburg geschafft. Kunstbegeisterte können den Trip mit einem Besuch in der Kunsthalle ab 13. Juni bis 12. Oktober verbinden und in die dunklen Traumwelten von Surrealisten wie Max Ernst, Salvador Dalí und Paul Klee in „Rendezvous der Träume“ eintauchen.

23. Ich war noch niemals in New York. Dann wird es jetzt aber Zeit. Neben der Skyline ist vor allem der Central Park bei Besuchern beliebt. Und genau da tut sich 2025 einiges: im Norden des Parks eröffnet das „Davis Center am Harlem Meer“. 160 Millionen US-Dollar hat das Projekt gekostet. Ein riesiges Schwimmbad und eine Eisfläche sind entstanden. Außerdem eine Promenade, die die ganze Küstenlinie jetzt besser zugänglich macht. Nach einem Besuch im Guggenheim Museum oder einer Shoppingtour also noch bessere Möglichkeiten sich entspannt unter die New Yorker zu mischen.

24. Handball und Nachhaltigkeit in Rotterdam. Wer am Ende des Jahres 2025 noch Resturlaub abzufeiern hat, kann den nutzen, um die deutschen Handballdamen zu unterstützen, und zwar vom 26. November bis 14. Dezember. Dabei einfach mal den größten Hafen Europas besichtigen, der ebenso wie die Blue City auf Nachhaltigkeit setzt. Besonders ist außerdem die Ausgehmeile „Witte de withstraat“, ein kulinarischer „meltin pot“ der Kulturen.

Icon Vergrößern Der Praia da Falésia in Portugal wurde vergangenes Jahr zum schönsten Strand der Welt gewählt. Foto: stock.adobe.com Icon Schließen Schließen Der Praia da Falésia in Portugal wurde vergangenes Jahr zum schönsten Strand der Welt gewählt. Foto: stock.adobe.com

25. Ab an den Strand. Wo ist der schönste Strand der Welt? Denkt man da nicht sofort an die Malediven? Oder die Seychellen?Aber nein, wer hätte es gedacht, zum schönsten Strand wurde im vergangenen Jahr laut dem aktuellen „Travellers’ Choice Awards“der Praia da Falésia in Portugal gewählt. Der goldgelbe Strand ist gesäumt von roten und weißen Felsen. Das Wasser ist strahlend blau. Der acht Kilometer lange Strand umfasst das Dorf Olhos de Água.