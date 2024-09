Die nächste Reise steht in den Sternen

In Paris gewesen, aber die Seine wirkte grau? Auf Kreta gefaulenzt und sich nach Norwegen gewünscht? Am Brombachsee abends betrübt ins Zelt geschlichen? Auch Urlaub ist nicht immer so, wie man ihn sich vorstellt. Irgendjemandem muss man dann die Schuld geben, den Mitreisenden, den Mücken oder eben dem Wetter. Doch halt, schon mal an Jupiter, Saturn und Mars gedacht?

Deutsche richten sich beim Reisen nach den Sternen

Astrologie spielt für immer mehr Deutsche eine Rolle bei der Reiseplanung. Das vermeldet eben der TUI-Konzern, der gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Appinio schon mal wissen wollte, wohin die Reise 2025 geht. Die Deutschen verreisen auch nächstes Jahr demnach gerne mit der Familie (71 Prozent), und sie nehmen auch gerne noch die Großeltern mit, sogenannte Multigenerationsreisen. Deutschland wird als Urlaubsland offenbar beliebter, bei der Wahl der Ziele lässt man sich immer häufiger von Instagram oder TikTok inspirieren, wo es also den anderen gefällt. Und dann gibt es eben noch diesen Trend: Rund ein Viertel der Reisenden gibt an, vor der Buchung erst einmal in die Sterne zu schauen. „Von der Bestimmung des Reisedatums bis hin zur Suche nach dem idealen Ausflug in den Destinationen – Astro-Travel gibt den Urlaubern das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, vermeldet das Unternehmen. Der Stier frohlockt dann im besten Fall in Florenz, der Krebs krault selig durch den See, der Steinbock stapft über den Camino de Santiago.

Einfacher aber wird die Urlaubsplanung dadurch natürlich nicht: Papa Skorpion, Mama Widder, Sohn Schütze, können die an der Ostsee alle glücklich sein? Und was machen mit Opa – der ist Fisch! Die nächste gemeinsame Reise steht in den Sternen …