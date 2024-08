Auf den Spuren von Elvis: Wo Fans den King of Rock ’n’ Roll entdecken können

Im beigen Glitzeranzug steht er auf der Bühne, die schwarzen Haare zur Tolle zurück gegelt, Koteletten bis zu den Backen, seine Stimme samtig tief und die Fans im Saal sind hin und weg. Elvis lebt! Also natürlich nicht der echte King of Rock ’n’ Roll. Der junge Mann dort oben heißt Liam Hewitt, kommt aus dem US-Bundesstaat Georgia und nimmt als einer von zehn Kandidaten beim Elvis-Gesangswettbewerb in Tupelo teil. Sie alle wollen Elvis würdigen, seine Musik lebendig halten und es zum Finale nach Memphis schaffen, denn erst dort wird sich zeigen, wer dem Original am nächsten kommt. Die Konkurrenz ist groß, mehr als 85.000 Elvis-Interpreten soll es weltweit geben. Aber schon allein hier zu sein, in Tupelo, in dieser charmanten Kleinstadt im Norden von Mississippi, ist für alle eine Ehre. Denn hier ist Elvis aufgewachsen, hier können Fans ihrem Idol nachspüren.

